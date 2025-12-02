Последни
Йоана на Елвиса проговори за силикона

Йоана на Елвиса проговори за силикона

Ергенката Йоана Илиева станала популярна със страстната си афера с Мартин Елвиса, сподели нечувани подробности за интервенцията за уголемяване на бюста й, пише България Днес.

„Операцията не боли, поне при мен беше така. Възстанових се за около седмица и по преценка на доктора започнах да тренирам на третата седмица. Самата интервенция продължи приблизително 50 минути“, разкри пред феновете си в инстаграм сексбомбата.

Йони се доверява на един от най-добрите специалисти у нас, признавайки, че ако се върне назад, пак би избрала него.

