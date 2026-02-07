Йоанна Темелкова възмутена от служител на НАП

Актрисата Йоанна Темелкова завършва работната си седмица повече от остро – с поредица от публикации, в които споделя шокиращ разговор с ръководител на отдел НАП – София.

„Няма как да очаквате всеки служител в НАП да знае кое е законно и кое – не!“ – това е репликата, която, по думите ѝ, е чула по време на разговора. Темелкова уточнява, че не е могла да запише казаното, което допълнително е засилило възмущението ѝ.

Реакцията ѝ не закъсня:

„Моля ви! Не бъдете като държавните служители! Можете да прочетете българското законодателство! ЗНАМ! За всеки има по нещо!“ – написа актрисата, видимо иронична, но и гневна.

Публикацията ѝ ясно показва, че търпението ѝ е изчерпано, а посланието – директно: когато става дума за закони и институции, незнанието не бива да бъде оправдание.