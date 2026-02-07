Последни
Популярни
Горещи

Йоанна Темелкова възмутена от служител на НАП

https://hotarena.net/az-jenata/yoanna-temelkova-vazmutena-ot-sluzhitel-na-nap HotArena.net
Румен Димитров
252
Йоанна Темелкова възмутена от служител на НАП

Румен Димитров
252

Актрисата Йоанна Темелкова завършва работната си седмица повече от остро – с поредица от публикации, в които споделя шокиращ разговор с ръководител на отдел НАП – София.

„Няма как да очаквате всеки служител в НАП да знае кое е законно и кое – не!“ – това е репликата, която, по думите ѝ, е чула по време на разговора. Темелкова уточнява, че не е могла да запише казаното, което допълнително е засилило възмущението ѝ.

Реакцията ѝ не закъсня:

„Моля ви! Не бъдете като държавните служители! Можете да прочетете българското законодателство! ЗНАМ! За всеки има по нещо!“ – написа актрисата, видимо иронична, но и гневна.

Публикацията ѝ ясно показва, че търпението ѝ е изчерпано, а посланието – директно: когато става дума за закони и институции, незнанието не бива да бъде оправдание.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.