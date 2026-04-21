За Олга Модева мрежите съсипват любовта - ето защо

Моделката Олга Модева изрази мнението си по темата за съвременните връзки, пише България Днес.

„Отношенията днес не са по-лоши, а по-сложни“, смята тя. Според дългокраката хубавица причината не е липсата на любов, а прекалено многото избор, его и страх.

Красавицата е убедена, че социалните мрежи допълнително объркват играта: „Винаги има някой по-добър. Това убива дълбочината“.

Олга не спести и мнението си за поведението на жените днес: „Много жени влизат в мъжка енергия - контрол, гонене, доказване“. И отсече: „Аз не гоня мъж“.

Според нея истинската връзка не се гради с преследване, а с баланс и ясно усещане кой каква роля носи.