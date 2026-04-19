Зейнеб за малко да натрови хора ВИДЕО

Бившата телевизионна водеща Зейнеб Маджурова очевидно скучае в палата си и се чуди с какво да заинтригува последователите си в социалните мрежи. Тя започна все по-често да споделя кадри от дома си, който години наред упорито криеше, а за Великден пусна клип с идеи за декорация. Във видеото се вижда как върху конус основа набожда мини кроасани с масло, а до тях добавя рози и гипсофила.

Именно гипсофилата предизвика възмущението на последователите на Зизу. Тя е популярно декоративно растение, познато още като „бебешки дъх“, често използвано в букети и аранжировки заради нежния си вид. Въпреки красивата си визия обаче, то изобщо не е безобидно, особено когато става дума за контакт с храна. Растението съдържа естествени химични съединения, наречени сапонини. Те могат да бъдат токсични при поглъщане и да предизвикат различни неприятни реакции. При хора това може да включва гадене, повръщане, стомашен дискомфорт или дразнене на лигавиците. В някои случаи дори контактът със сока на растението може да доведе до кожни раздразнения, особено при по-чувствителни хора. Поради тази причина специалистите категорично не препоръчват гипсофила да се използва в близост до храна или като част от ядливи декорации. Макар често да се използва в украси за събития – включително сватби и празници – тя е предназначена единствено за визуален ефект, а не за директен контакт с продукти, които ще бъдат консумирани.

Особено рисково е, когато цветята се поставят директно върху храна или се комбинират с нея без защитна бариера. В такива случаи има вероятност малки частици или сок от растението да попаднат върху храната, което създава потенциален здравословен риск. Важно е да се прави разлика между декоративни и ядливи растения. Докато някои цветя като теменужки или рози могат да се използват безопасно в кулинарията (ако са отглеждани за тази цел), гипсофилата не е сред тях и е опасна!

Затова, когато се създават празнични декорации, особено такива, които включват храна, е препоръчително да се използват само сертифицирани ядливи елементи или материали, предназначени за контакт с храни. Това гарантира не само красив резултат, но и безопасност за всички, които ще консумират продуктите.

„Цветята в цветарските магазини се отглеждат за красота, а не за консумация. Те се третират със силни пестициди, фунгициди и торове, които ги поддържат свежи по-дълго и да ги предпазват от насекоми. Тези химикали НЕ са предназначени за поглъщане и често са токсични. Внимавайте. Добра идея е да се украси със сезонни цветя, които собственоръчно сте набрали” – пише последователка на бившата водеща на „Преди обед”, която със съветите си като нищо ще натрови някого от хората, които я следват и копират.