100 бона за баба Лили! – социалните мрежи избухнаха след концерта в Стара Загора

Хонорарът на Лили Иванова за концерт е ударил 100 хиляди лева, научи „Телеграф“.

Тя го е получила за рецитала си за празника на Стара Загора преди дни. Именно парите, които е получила, скараха жителите на града в социалните мрежи.

„При толкова много много проблеми в Стара Загора нормално ли беше да се извика 86-годишна певица за 100 000 лв. Това са официални данни за хонорара при запитване“, пише Пламен Тодоров във фейсбук в групата „Истината за Стара Загора“. Думите му предизвикаха вълна от коментари в двете крайности. „Не, това не е просто човек на 86 г., също така не е и певица на 86 години, това е нещо много повече -Лили Иванова. Точка“, „Това е една жива българска легенда. От малкото останали. Ценим я, докато може, след това -няма да има смисъл. 100 000 бона са й малко за това, което е“, пишат едни. Ето и другите: „Спрете да недоволствате. Не заслужават ли гражданите на Стара Загора на празника на града да чуят великата Лили Иванова! Не ровете в бюджета на общината“, „На последния новогодишен концерт управата беше решила да покани „по-скромни“ фолклорни изпълнители, не се досещам в момента името на фолклорната формация - голямо недоволство беше. Девет месеца по-късно на празника на града - Лили Иванова -пак недоволство. Едно

„благодаря“ няма. Какъвто народът, такава е ситуацията и в държавата ни. На неблагодарния човек не можеш да угодиш защото все другите са му виновни. Който е оценил е бил там, другите - живи и здрави, и малко по-благодарни бъдете“, „Друго си е да бяха платили за някоя цицореста фолкпевица с пластмасови джуки и да дават по едно безплатно кИфте кИбабчИ. Тогава всичко щеше да е топ“.