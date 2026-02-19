Актьорът, изиграл плътеника Лазар: Няма да мога да се върна от онзи свят като в "Мамник"! https://hotarena.net/laifstail/aktyorat-izigral-platenika-lazar-nyama-da-moga-da-se-varna-ot-onzi-svyat-kato-v-mamnik HotArena.net

Обгърнат в страх и мистерия, сериалът "Мамник" е абсолютен хит, приковал вниманието на стотици зрители пред малките екрани.

Сред най-вълнуващите му герои е свръхестественият плътеник Лазар - създание, станало от гроба и бродещо свободно между живите. Образ колкото демоничен, толкова и деликатен, със своята искреност, прозираща през очите.

Завладени от магията на киното, ви срещаме с актьора, влязъл в обувките на мистериозния посетител на село Вракова - Гринго-Богдан Григоров. Пред "България Днес" той говори за чувството да възкръснеш, за да се потопиш в ролята на живота си.

"Обичам да играя всякакви персонажи, но този беше страхотно предизвикателство за мен и съм благодарен, че ми се случи! До участието ми се стигна с чудесно проведен кастинг. Преди да започнем снимките, с Виктор Божинов си говорихме почти час за ролята, за да добия максимална представа какво трябва да проведа пред камерата, което много ми помогна да си свърша работата. Дори да не ме бяха избрали, за мен бе от голяма полза да работя по този начин на кастинг", сподели пред вестника Гринго-Богдан.

Артистът е дълбоко завладян от цялостния сюжет и начина, по който плътеникът фигурира в историята. Според него двамата с Лазар си приличат не само по външния вид - дългата коса и излъчването, но и по интуицията, емпатията и чувството за отговорност. По какво се различават обаче?

"Може би по това, че няма да успея да се върна от ония свят, ако отида там", отсича с лека ирония Григоров, който завършва НАТФИЗ през 2021 г.

Любовта между Лазар и Божана е интуитивна и магична

Фантастичният образ белязва съдбата и на главната героиня в сагата. Това е граничната полицайка с различни очи Божана Горнева (Екатерина Лазаревска), приютила мъртвеца в дома си. Между двамата вече се усещат искри, които скоро прерастват в нещо голямо.

"Любовта може да има много лица, а тази между Лазар и Божана бих нарекъл интуитивна и магична", разкри ни екранният фаворит.

Ролята в "Мамник" е истински дебют за Гринго, който досега се изявявал предимно в театъра.

"Страхотен проект, със страхотен екип. Нещо, което няма да забравя, и вечно ще съм благодарен, че ми се случи", с голяма любов говори за преживяването артистът.

Но Григоров не "възкръсва" за първи път в сериала. Самият той вече се е превъплъщавал в Божия син - Иисус, в постановката "Последното изкушение на Христос", адаптирана във Варненския драматичен театър.

Артистът се превъплъщава и в Иисус в "Последното изкушение на Христос"

"Вярващ съм и смятам, че вярата е нещо съкровено и изключително лично за всеки човек", е религиозната позиция на артиста.

Не по-малко интересен е и актьорът отвъд мистичните образи. Още чувайки за него, огромно впечатление прави нестандартното му име. Оказва се, че Гринго-Богдан е кръстен на двамата си дядовци - Григор и Богдан, които, за съжаление, вече не са между живите.

"Бил съм малък, като са си отишли, но имам силна връзка с корените ми благодарение на моите родители, за което съм благодарен", казва актьорът, който паралелно се изявява и като певец.

Именно на музикалната сцена той се подвизава с артистичния псевдоним ГринГод - анаграма между ГРИНго и БОГдан. И тук кариерата му върви стремглаво нагоре: "Докато снимахме "Мамник", издадох цял албум", хвали се пред "България Днес" изпълнителят на хитовото парче "ДРОП ТОП МАМА".

Гринго има няколко хитови парчета

Текстовете на песните му често са забавни и закачливи. Един от тях гласи: "Искам концерт със Софка и Лили Иванова", което по него думи е: "Постижимо, стига човек да е последователен и да вярва в това, което прави".

Наред с успехите в изкуството Григоров е щастлив и на любовния фронт. Негова любима е 27-годишната актриса Мария Манолова, с която са прекрасна двойка. Работата в една и съща сфера не им пречи - напротив - окрилява ги.

Екранният любимец е щастливо обвързан с колежката си Мария Манолова

"Тя е ТЯ и това е най-хубавото в нея", категоричен е Лазар от "Мамник".

С упорит труд и талант без граници Грнго върви по пътя на успеха и сигурни сме - чака го блестящо бъдеще.

Мамникът може да е всеки от нас

И българската действителност си има своя "мамник"

- Гринго, кой сте вие и какво искате да знае за вас широката аудитория?

- На първо място се боря да съм добър човек, за да мога да бъда добър артист, вярвам в тази последователност на нещата.

- Кой ви запали по изкуството и как намерихте пътя си към актьорството майсторство?

- Бях в школата на Цвета Балийска "Драмеди" и оттам започна всичко.

- Освен актьор сте и рапър. Какво мислите обаче за попфолка?

- Уважавам попфолка, чалгата не толкова.

- Мамникът е митично същество, тероризиращо илюзорния свят на сериала. Кой обаче е реалният "мамник" в българската действителност?

- Мамник може да е всеки от нас, отдал се на негативното и страха, отказал се да вярва в доброто и любовта.