Тризначките крещят като освирепели под прозорците на принц Уилям ВИДЕО

Две от прочутите тризначки от „Биг брадър“ крещяха като освирепели под прозорците на принц Уилям.

За това сигнализираха бдителни британци, които заснеха скандиранията им и ги пуснаха в социалните мрежи. Това се е случило по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.

Кралската двойка пристигна в съвместими сини ансамбли. Впечатление направиха и диамантените обеци на Кейт. Заедно с Уилям се присъединиха към крал Чарлз, кралица Камила, принцеса Ан и нейният съпруг, както и херцогът и херцогинята на Глостър за службата. Принц Албер от Монако също дойде на конгрегацията.

Докато хората с любопитство следяха влизането и излизането на кралските особи в Уестминстърското абатство в Лондон, вниманието им привлякоха и нашенките Вяра и Надежда, които от няколко години живеят като клошари в центъра на английската столица. Те бяха с целия си багаж – два опърпани куфара, и нервно редяха думички на техния диалект от типа на „Дека са ти пръстените, ма“. Хората обаче не разбраха какво говорят, но им беше интересно да научат, чувайки „Уилям“ и „гей“ в едно изречение.

„Изглежда има известно недоволство сред обществеността относно участието на кралското семейство в събитието“, написаха към клипчето британски фейсбук страници и потърсиха преводач за излиянията на благоевградчанките.