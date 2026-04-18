Албена Вулева гони крадци по гащи: Щях да ги лежа!

Крадци са атакували дома на Албена Вулева в Кипър, алармира вчера самата тя. Бившата водеща на „Сигнално жълто“ уточни, че апашите не са успели да отмъкнат нищо само заради нейната светкавична намеса.

„Апартаментът ми всъщност бе нападнат за трети път от злосторници. „Сутринта чух в ключалката да се превърта ключ и това ме накара веднага да застана нащрек. А бях още в леглото“, разказва Албена. Без да губи и секунди време Албена скочило и по думите й „боса и по гащи“ излязла на стълбищната площадка.

„В Кипър между отделните жилища и общото стълбищно пространство има стъкла. Аз отместих завесата и видях силуети на бягащи хора“, сподели Вулева.

Единственото, за което съжалява цапнатата в устатата екстелевизионерка е, че не е хукнала веднага след крадците.

„А аз тичам много бързо! И изобщо не се срамувам, че бях почти гола“, предупреждава тя.

Вулева е категорична, ако тя или някой неин близък бяха настигнали апашите „е щяло да се наложи да ги лежим“.

„Такива хора сме, с по-малко нямаше да им се размине. Добре щяхме да подредим!“, заканва се на Вулева.

Скандалната бивша тв водеща анализира и кои може да са били мераклиите да „почистят къщата й от излишните ценности“.

„Първия път си помислих, че може да е чистачката на сградата. Втория - че някой съсед се е объркал и се опитва да влезе в моя апартамент вместо в своя. Но сега вече съм сигурна, че това са обирджии“, огласи версията за нападението Албена.

Блондинката разкри, че светкавично е монтирала камери, за да пресече бъдещи влизания с взлом в жилището си.

Булева не издава дали е предупредила полицията, въпреки че според това, което казва, е успяла да види само гърбовете, и то не отблизо, на крадците.

Това не попречи на родената в Санкт Петербург да огласи публично предположението си, че „вероятно е била проследена“.

Нейни фенове междувременно я разкритикуваха приятелски че бие барабан в социалните мрежи за всяка своя по-голяма покупка и с това привлича вниманието на бандюгите.

В навечерието на Великден Албена се изфука, че е пазарувала различни вещи в мол в града, в който живее. Похвали се, че си е харесала и два скъпи шкафа, за които изрази тревога, че „кой знае кога ще й ги докарат". Дали мебелите са били доставени в апартамента й преди атаката, остава мистерия, за чието разгадаване Булева не пожела да даде никаква подсказка.