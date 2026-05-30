Мис България роди трето дете! СНИМКИ

Калина Митева даде живот на малката Амая, бебчето е първото момиче в семейството

Чаровната Мис България Свят 2018 - Калина Митева, роди трето дете! На 26 май ослепителната софиянка, представила страната ни в един от най-престижните модни конкурси на планетата, посрещна своето малко съкровище Мая.

Щастливата вест хубавицата обяви преди дни с трогателен пост в социалните мрежи. На него виждаме снимка на момиченцето, прикрепена към сладко послание от мама Кали: "Нашето бебе най-после е тук! Добре дошла в света, Амая Нигро", гласят словата, пропити с любов.

Хубавицата заедно с двете момченца и мъжа й

Новороденото е първата женска рожба в семейството на Митева и нейния любим Мигел, който е от италиански, български, венецуелски и костарикански произход. Двамата са родители на още две отрочета - 3-годишния Александър и Габриел, който през септември ще навърши 2. Интернационалната фамилия често пътува по света, но засега са се установили в България.

През 2018 г. Кали представя страната ни на конкурса "Мис Свят" в Китай

През 2018 г. само на 19 години лъчезарната Калина става кралица на красотата. Представя страната на 68-ия конкурс "Мис Свят" в Китай. Въпреки че не печели състезанието, манекенката, която е фенка на Стоичков, блясва с неподправен чар и финес.

Красавицата е фенка на Стоичков

Но красотата далеч не е единствено в обвивката на Кали. Завършилата училището към Руското посолство фотомоделка стои зад редица благотворителни кампании в помощ на деца. Това до голяма степен се дължи на факта, че получава личен пример от своите майка и татко, които са приемни родители.

"Те отвориха дома ни за напълно непознати деца в нужда, които отглеждаме, обичаме, възпитаваме и развиваме. До такава степен ги приемаме като свои, че понякога забравяме, че не са наша плът и кръв", разказва преди време нашенката в интервю за dir.bg.

И никак не е учудващо, че само 8 години по-късно чаровницата е родител на цели трима наследници. Да са й живи и здрави и много да я радват!