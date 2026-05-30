БОМБА! Ева Кикерезова: Деца умираха пред очите ми от наркотици

„Деца са губили живота си пред очите ми заради състоянията, в които изпадаха след употреба на субстанции.“

Тежкия си разказ пред „България Днес“ започна любимото лице на БНТ – Ева Кикерезова. Бившата синоптичка израства в столичния квартал „Света Троица“ през 90-те години, когато бумът на наркоразпространението вече е факт.

„Нагледала съм се на изключително тежки епизоди на малчугани, с които съм си играла. За мен това е много тежка травма в живота ми и затова нито веднъж не съм пробвала какъвто и да е вид дрога“, призна лъчезарната блондинка.

Журналистката е категорична, че родителите играят основна роля в превенцията на децата от опиатите. Като майка на трима наследници, Ева говори открито по темата с тях още от ранна възраст.

„Синът ми Николай в момента е на 16 години. Откакто беше на 8–9 години, съм започнала да му обяснявам за наркотиците. Колкото и да му вярвам обаче, от известно време насам периодично го водя на тестове. Последния такъв му направих онзи ден – естествено, подтикната от това, което се случва напоследък“, заяви още красавицата, визирайки нашумелия случай, в който под въздействието на забранени вещества момче и момиче скочиха от петия етаж на блок в Благоевград, а девойката почина.

„Тийнейджърите трябва да имат достатъчно самочувствие да бъдат отритнати от хората, които им предлагат нещо с думите: „Ние сме готините, ти си загубеняк, ако не пробваш“, смята звездата от малкия екран.

За Кикерезова дрогата често се явява заместител на емоционалните празнини, нанесени не от кого да е, а от родителите.

„Наркотикът е едно успокоение на душата и затаяване на мъката. С желанието си да работим повече, да изкарваме пари или да отидем в чужбина в търсене на по-добро бъдеще, не обръщаме внимание на хлапетата.

Нужно е да ги слушаме активно, да ги питаме как се чувстват и какви са проблемите им, защото емоционалната грижа е много по-важна от физическата“, натъртва Ева.

В началото на 2025 г. сексапилната водеща на времето излезе в дълъг отпуск от телевизията, където изгради солидна кариера.

„Една от причините да го направя бе точно защото синът ми тогава беше на 14–15 години. Реших, че трябва да имам повече време за него с присъствието си, вместо да се правя на звезда. Беше в 8. клас и осъзнах, че му е необходимо внимание“, откровена е за причината за слизането си от екран синоптичката.

На всички българи, които в момента отглеждат подрастващи, тя казва едно:

„Не си мислете: „О, това няма как да се случи на мен“, защото точно вас може да ви застигне.“