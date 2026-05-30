Нора създава фронт срещу хейтърите, след като я изритаха от социалките

Изхвърлиха Нора Недкова от две от социалните мрежи, алармира самата тя в трета.

Това го разбрала, след като се завърнала от фестивала в Кан, където присъствала. Мис Плеймейт много се изненадала, че не може да сподели своите преживявания оттам, тъй като се оказало, че каналите ѝ в Инстаграм и Фейсбук са блокирани. Наложило се тя да прави обръщение само в ТикТок.

„За омразата няма почивен ден“ – обяви Недкова и сподели личния си опит в борбата да върне акаунтите си. Предприела всички стъпки да докаже правата си и че е натопена. Предполага, че не е заради омраза, твърди. „За 10 години не съм си позволила и един негативен коментар към никого.“ Другият вариант, който тя смята и за най-вероятен, е да е докладвана много пъти от хейтъри. „Все още съм Нора, все още имам моята сила и светлина и това няма да се промени“ – възкликва Недкова.

Плеймейтката, която без звезда е в Hell's Kitchen, явно подозира кой може да я е докладвал и тя се възмущава:

„Вие, дето пишете негативни коментари, обсъждате тази, онази, онзи, този, защото го дават по телевизора. Защо ходи оттам, тая коя била? Никога няма да имате и не е само постижения. Нищо. И продължава, защото каквото привлечеш, излъчваш, даваш на другите, това и получаваш. Това не съм го измислил аз, това е вселенски закон, така работи Вселената.

Затова аз ще имам. Затова хората, които сме позитивни, които правим добро, излъчваме позитивна енергия, не мислим лошото, не гледаме на другия да му е по-гадно, не правим мръсотия, не кроим пъклени планове, затова ние имаме, ние градим стъпка по стъпка. А тези, които коментират мен, другите, те няма да имат.“

След това призовава да се създаде фронт срещу хейтърите:

„Много хора има в живота, които ще искат да ви бутнат, да ви напуснат ей така, напук на това, че сте млади, хубави, успешни, че правите нещо, не сте мързеливи. Винаги ще има такива хора. Трябва да се обединим, да обединим енергията си, да ги бутнем и съсипем, защото дяволизмът не е навсякъде. Има и ангели, и пазители, има и светлина. Да, светът е черно и бяло, нека бъде повечето бяло.“