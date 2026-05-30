Най-сексапилната щангистка е абитуриентка (СНИМКИ)

Младата българска звезда във вдигането на тежести Бояна Костадинова отпразнува абитуриентския си бал. Състезаващата се в категория до 48 кг е считана за една от най-сексапилните щангистки изобщо. 18-годишната хубавица завърши успешно спортно училище. Бояна временно спря тренировките в залата, за да се наслади на емоциите с класа си.

Бояна изглеждаше изумително като абитуриентка. Тя бе избрала черна рокля с тънки презрамки и плътно прилепнала по атлетичното ѝ тяло. Визията ѝ се допълваше от черни обувки на висок ток. Роднини, приятели и съучениците ѝ споделиха празничния ден.

Миналия месец Бояна ни зарадва с медал от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Среброто в движение изхвърляне и бронзовото отличие в двубоя в категория до 48 килограма не са случайни за талантливата спортистка. Нейната майка е една от най-силните жени на планетата – популярната културистка Вера Маринова-Калимана. Именно тя предава любовта към тежестите на своята малка дъщеря.

Нейният баща е татуист, но въпреки това Бояна засега не е залитнала по татуировките и кожата ѝ е напълно „чиста“. Точно обратното може да се каже за майка ѝ Вера, тъй като почти цялото ѝ тяло е покрито с мастило.