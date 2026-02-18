Алекс Раева: Връзката ми със Слави беше смесица от филмите „Психо“ и „Мъже в черно“

След две покани Алекс Раева най-после склони да влезе в „Като две капки вода“. На третия път актрисата и певица каза „Да“. Това е четвърти формат на Маги Халваджиян, в който тя участва. Първият е „България търси талант“, където заедно с Мария Игнатова се изявява като водеща. Във втория - „X фактор“, е в същата роля, а в „Маскираният певец“ е част от звездния панел. Тя се снима и в два сериала - „Седем часа разлика“ и „Полицаите от края на града“, пише "Филтър".

„Не влизам в „Като две капки вода“ заради парите, а защото сцената ми липсва“ - призна Алекс Раева в първия лайф, в който избра да е в образа на Тина Търнър.

Актрисата и певица винаги ще е благодарна на Маги Халваджиян, тъй като именно той е човекът, който й подава ръка, след като тя напуска „Шоуто на Слави“. Раздялата с Дългия е драматична за нея както в професионален, така и във финансов план. Още повече че двамата са не само колеги, но и гаджета.

„Когато човек е на 20, е склонен да идеализира половинката си и така е до момента, в който не осъзнае, че човекът до него въобще не е това, което си е представял - разкрива Алекс Раева в спектакъла „На къс повод", в който си партнира с Ненчо Балабанов. „Връзката ми със Слави беше някаква смесица от филмите „Психо“ и „Мъже в черно“ в такт 7/8, а работата в шоуто - казарма, която продължи близо седем години.“

Всъщност главната виновница Алекс да стане част от „Шоуто на Слави“ е майката на лавицата - актрисата Наталия Бардская. Именно тя подтиква дъщеря си да се яви на кастинга за беквокалистки. Дори ползва жокер - своя приятелка гардеробиерка, която работи в предаването. Жената подшушнала, че Слави харесва бели обувки и естествено, Алекс Раева се явила на прослушването не само с бели обувки, а и с бели дрехи. Абе, направо като за сватба.

„На кастинга Слави не ме хареса, но „Ку-Ку бенд“ видяха нещо в мен и ме взеха за своя беквокалистка“ - разкрива певицата.

В спектакъла „На къс повод“ Алекс не пропуска да спомене и друга своя много коментирана връзка - тази с диджей Дончо. Тя признава, че много го е обичала, имала силни чувства, но битовизмите я побърквали. Артистичната душа на диджея въобще не се вълнувала от факта, че умивалникът е препълнен с неизмити чинии. Това изкарвало Алекс извън нерви и логично се стигнало до деня, в който тя му изхвърлила багажа от апартамента.

И когато вече се отчаяла, че няма да намери принца на белия кон, на хоризонта се появил той -бизнесменът Любомир Палаханов. Отношенията им се развили с шеметна бързина и на втория месец от запознанството тя вече била бременна. Заради него певицата дори се премества да живее в Благоевград. А днес двамата се радват на прекрасната си дъщеричка Лиа.