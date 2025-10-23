Андреа и Кубрат се събират на Бали

Андреа и Кубрат Пулев ще се съберат на Бали. Това вероятно ще стане за участие в тв предаване.

"Ще събера Андреа и Кубрат Пулев в Индонезия." Това обяви пред "България Днес" пиарът Атанас Лазаров.

"Знам, че и двамата харесват Бали. Нямам обаче за цел да възстановявам по този начин връзката между тях, двамата вече имат свой отделен личен живот", уточни Лазаров.

Той е поканил официално попфолк звездата и шампиона да участват в неговото предаване по голяма бг телевизия, в което известни личности у нас заминават на екзотични дестинации, и е получил тяхното съгласие.

Андреа и Кубрат ще бъдат настанени на остров. Двамата ще се разхождат, ще опитват местните специалитети, ще посещават популярни места. За късмет и певицата, и боксьорът имали малка пролука в супернатоварените си графици след Нова година и в началото на януари 2026-а.

"Идеята да се съберем с Кубрат е много добра", коментира за вестника и сексапилната изпълнителка. Бившата любима на боксовия ас разкри за "България Днес" и още една любопитна подробност. "С Кубрат си останахме много близки приятели. И това е напълно нормално след една толкова наситена и дълга връзка", наблегна Андреа.

Певицата допълни, че редовно се чуват по телефона и изобщо не са прекъсвали комуникацията помежду си, както месеци наред тръбяха някои таблоиди.

Андреа поясни още за вестника, че самата тя никога не е била в Бали - нито сама, нито с Кобрата.

"Ще ми бъде интересно. Последния път, когато с Кубрат и хора от семейството му бяхме заедно, беше в Доминикана", припомни изпълнителката на "Идеално лоша".

Гласовитката, която направи запомнящ се филмов дебют в ролята на момичето на руски гангстер в хитовата черна комедия "Мисия "Лондон", издаде само пред "България Днес" защо вече не присъства на сраженията на ринга на ексвъзлюбения си.

"Много се вълнувам на всеки мач на Кубрат. Спомняте си и видеото от един от мачовете му, на което ми личеше колко съм развълнувана. Колкото и да съм свикнала, все пак това е опасен спорт. Винаги се притеснявам, винаги преживявам...", призна пред вестника Андреа.

Въпреки че Лазаров е получил принципното съгласие на Кубрат Пулев за "разходката в Бали", до редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с шампиона.

Андреа обаче припомни, че бившият й избраник в момента е изключително зает с интензивни тренировки. На 12 декември Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.