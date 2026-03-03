Последни
Божана от "Мамник" крие брат спортна звезда

Румен Димитров
От близо два месеца насам родният ефир се тресе от ужас, запленен от хитовия сериал "Мамник". Хиляди българи следят с интерес всеки епизод, тръпнейки в очакване коя ще е новата жертва край село Вракова.

Главна героиня, приковала вниманието от първия ден, е именно звездата на сагата - граничната полицайка Божана Горнева, влязла в свирепа "борба" с черната птица. Ролята екранизира младата актриса Екатерина Лазаревска - артист с впечатляващ подход и интересни роднински връзки.

Екатерина Лазаревска е главно действащо лице в сериала/ Снимка: Global Films/Елена Ненкова

Родена и израснала в Скопие, красавицата избира София за своя професионален път, където се развива с неочаквано темпо. Човекът, от когото и до днес черпи пример в живота, е големият й брат - Милан, който е истинска спортна звезда в Северна Македония.

"Брат ми се доближава най-много до моята фикция "идол". Той е чист пример за това човек съвсем целенасочено да се откъсне от привилегиите, които има заради семейството и при това да успее - абсолютно самостоятелно", хвали батко си любимката от малките екрани.

Милан Лазаревски е национал в западната ни съседка

И има за какво - предвид солидната кариера на хандбалист, която Милан изгражда с усилия и тренировки. Лазаревски е сред най-ценните играчи на македонския "Вардар". Част е и от националния отбор на страната, с когото се състезава в международни турнири, включително световни първенства и европейски квалификации. В миналото играе също и за тимовете "Металург Скопие" и "Тримо Требнье".

Самата Екатерина е фенка номер 1 на брат си и често качва снимки от турнирите му в социалните мрежи. Така го надъхва за още постижения.

"Намирам много сходни неща между спорта и изкуството. Аз също съм тренирала 9 години волейбол. На много ранна възраст научих каква е работата в отбор", споделя още актрисата, изиграла граничарката с различни очи Божана.

Въпреки че е родом от съседна Македония, красавицата има корени и от други балкански страни, даже и с нашата: "Потеклото ми е от Хърватия, Сърбия, дори от България", разкрива още Лазаревска, която освен в мистичния сериал можем да гледаме и в постановката "Код жълто".

