Ергенка иска да фучи с 240 км/ч и беснее срещу „бавняците“ на пътя!

Пълен джигит на пътя се оказа ергенката Елеонора. През 2024 година Кабакчиева попадна в сърцето на шумен онлайн скандал заради видео от автомагистрала „Тракия“, което предизвика бурни реакции и раздели мненията в социалните мрежи.

Клипът, заснет по време на пътуване, показва Елеонора зад волана, видимо афектирана от шофьори, които се движат със 140 км/ч - максималната позволена по закон скорост в лявата лента. С типичната си директност и без грам притеснение красавицата отправя остри реплики към водачите, които според нея неправилно заемат лентата за изпреварване. Думите на къдравата пловдивчанка звучат категорично:

„Искам да попитам само едно: как решавате, че на магистралата в лява лента можеш да стоиш и да си караш със 140? Как само

в България никой не може да се научи да кара? Вие някакви регулатори на скоростта ли сте - че това е позволеният максимум и дай да си стоим в лява лента и да си караме със 140? Еми не, братче, ще караш в дясна лента със 140, защото аз може да искам да мина с 240 от лява лента, разбра ли“.

Именно последното изречение - за „240 в лявата лента“ - се превърна в най-цитирания момент от видеото. Част от потребителите я подкрепиха с аргумента, че лявата лента е предназначена за изпреварване и че в България липсва култура на движение по магистрала. Други обаче определиха изказването като безотговорно и опасно, особено на фона на честите тежки катастрофи. В друг свой клип наперената чаровница демонстрира и как шофира със 192 км/ч по родна магистрала.

Тогава темата предизвика истинска лавина от коментари. Днес, година и половина по-късно, клипът отново се припомня покрай участието й в „Ергенът“. Категоричният тон и липсата на колебание ясно личат както във видеото от магистралата, така и в романтичната надпревара пред камерите. Извън провокативните изяви Нора има и съвсем различно амплоа. По професия е главен счетоводител, а повече от 15 години посвещава времето си на спасяване на бездомни животни. Започва като доброволец в общински приют в Пловдив, организира разходки и осиновявания, финансира лечения, а впоследствие създава и собствени частни приюти в Пловдив и Велинград.

Контрастът между грижовната спасителка на животни и жената, която говори за 240 км/ч в лявата лента, е рязък и вероятно именно това прави образа й толкова магнетичен за зрителите. Дали тази скоростна увереност ще донесе на красавицата финалната роза, предстои да видим, но едно е сигурно - Елеонора не обича да чака нито в трафика, нито в любовта.