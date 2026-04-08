Антъни Пенев влиза в „Шейново“ и настоява да гледа раждане! Мислят го за ЛУД

„Не ми се е случвало такова нещо, страшно много снимане!“, каза наскоро актьорът Антъни Пенев, който играе ролята на акушер-гинеколога д-р Кацаров.

Когато разбира, че ще влезе в сериала, той минава покрай болница „Шейново“. На своя глава решава да влезе вътре, окрилен от новините за ролята на гинеколог, и заявява на лекарите там, че иска да наблюдава раждане.

Бързо бива изгонен от болницата и помислен за луд. Пенев обаче не се отказва и опитва втори път. Говори с жена на висока позиция в здравното заведение, обяснява за ролята си и целта на наблюдението и тогава вече бива разбран. Получава с усмивка разрешението да наблюдава процесите отблизо.

Скоро идват коледните празници. По това време по-голямата част от екипа на болницата вече не е на терен постоянно, не идват и почти никакви родилки и заради това потапянето му в лекарската професия така и не започва.

На 6 март 2026 г. ефирът на bTV се обагря с едно от очакваните телевизионни събития, а именно премиерата на новия български сериал „Вяра, надежда, любов“, който пренася зрителите назад във времето – в 90-те години на XX век.

Историята започва с тежка катастрофа, която след това се развива като сложна мрежа от човешки съдби, срещи и тайни.

Преди да започне самият сериал, в светските среди се шушукаше, че продукцията може да няма никакъв успех и гледаемост. Нещата обаче очевидно поемат в положителна посока и се оказва, че публиката все още има вяра, надежда и любов към родното кино.

Пенев обича да комуникира с феновете си и това се вижда особено добре в социалните му мрежи. В профилите си той споделя моменти от репетиции, участия и ежедневни ситуации, които показват не само неговата работа, но и личностните му страни – чувствителност, подготовка за роли и връзката му с творческите среди. Близостта му с аудиторията прави образа му по-човешки и по-близък в очите на читателите му.

Младият актьор добре разбира това и не се притеснява да показва и личния си свят. Той качва снимки на своя син Йоан. Момченцето е почти на 8 години и наистина му е одрало кожата. Малкият също гледа сериала и редовно пита: „Тате, стана ли известен?“

Йоан дори се дразни, когато „прецакват“ героя на баща му във филма.

Тъй като Йоан е още малък, Антъни не му позволява да гледа повечето неща от сериала. Двамата имат много силна връзка, като малчуганът вече е излизал на сцена с баща си в малка роля.

На д-р Кацаров обаче не му се иска синът му да бъде актьор, а по-скоро би се радвал да стане лекар.

Любовта в живота на талантливия Антъни е половинката му Боряна Маноилова, която също е актриса. Двамата се запознават по време на участието си в класическата комедия „Тартюф“. Оказва се, че преди това са се виждали и дори са ходили на едни и същи курсове при Димитър Еленов, но тогава не са си обръщали внимание.

Днес двамата участват в много съвместни проекти и така имат достатъчно време заедно, въпреки професията.

В интервюта Антъни споделя, че е критичен към себе си, приема съвети от актьорските среди и близките си, но му е най-трудно, когато майка му го критикува. Трудно му е да приема майчините забележки. Родителите му не се занимават с театър и той е убеден, че те не разбират актьорската игра, което понякога води до спорове.

Не крие, че е бунтар. В 12-и клас го изключват от училище след инцидент по време на честване на годишнина от създаването на неговото училище „Св. св. Седмочисленици“, заради вече заформила се полемика с преподавателка по „Етика и право“. Появява се с неприличен надпис на тениската си относно морала. По-късно в ефира на „Преди обед“ той се извинява на всички, които някога е засегнал.

Признава, че в гимназията мечтае да стане музикант и никога не си е представял, че ще бъде актьор. Тръгва по неведоми пътища, но съдбата си знае работата. В труден момент за него му подава ръка покойният режисьор Димитър Еленов, на когото Антъни е безкрайно признателен, пише "Галерия".

Друга силна фигура, която е повярвала в него, е Стефан Данаилов – Ламбо. Именно тази вяра от великана на българското кино нарежда днес младия актьор до звездните имена в сериала. Екранният д-р Богдан Кацаров успява да покаже не само професионализъм, но и характер, който ангажира зрителското внимание.

На сцената на театъра той има зад гърба си значими участия в различни постановки както в София, в Сатиричния театър „Алеко Константинов“, така и извън столицата, включително в Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ в Плевен. Появявал се е в класически заглавия като „Антигона“ на Жан Ануи, „Тартюф“ от Молиер, „Госпожица Юлия“ от Стриндберг и други спектакли, които показват диапазона на неговия талант и сценично присъствие.

За младия татко участието в сериала „Вяра, надежда, любов“ бележи важна стъпка в кариерата му, която вещае светло бъдеще.