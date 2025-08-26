Антоанет Пепе се омъжва! Кой ще пее и кой няма да бъде поканен? https://hotarena.net/laifstail/antoanet-pepe-se-omazhva-koy-shte-pee-i-koy-nyama-da-bade-pokanen HotArena.net

Тържеството ще е на специално за нас място, поканили сме 120-130 човека, разкри снахата на Карамански

Иво Крамански и Антоанет Пепе вдигат сватба след две седмици!

Щастливата вест оповести самата Ети в социалните мрежи.

"Предстои ни сватба!", похвали се инфлуенсърката.

Месеци наред Пепе подготвя тържеството на мечтите си. Типично в свой стил, тя поема цялата организация, изпипвайки всичко до последния детайл. Карамански признава, че трудно намирал време да й помага заради новия си бизнес с бургери.

Двойката подписа през октомври 2024 г.

"Тя прави много повече за сватбата. Това е факт. Но аз не мисля, че съм единственият мъж в това положение. Знам, че ще я направи готина и й се доверявам. Трая си, не разбирам от тези неща", заяви наследникът на мафиотския бос.

Противно на очакванията, двойката не готви грандиозна церемония. Тържеството ще включва "само" около 120-130 човека.

"Всички, които сме поканили, има защо да са там", разкри още диджеят.

"Моминското и ергенското щяха да са в чужбина, но ще са на морето на едно място. Ще се съберем последния ден заедно - мъже и жени", допълни и Пепе, която категорично не иска да й викат стриптийзьор.

Радват се на голямо семейство

Малка или не, сватбата на двойката обещава да бъде едно от бляскавите събития на годината. Припомняме, че семейството вече си каза заветното "да" на 6 октомври 2024 г. Церемонията бе в тесен семеен кръг - в компанията на четирите им деца и най-близките. Още тогава Карамански се зарекоха да си направят голямо тържество, подхождащо на звезди от техния ранг. Месеци по-късно мечтата им е напът да се осъществи.

"Мястото, което сме избрали, е много специално и за двамата. Ще има много популярни изпълнители, които не ходят по сватби. Няма да издавам повече", загатна 35-годишната Пепе.

Запознанството на младоженците се случва преди около 10 лета в известно столично заведение. Антоанет работи като хостеса, а Иво е още непълнолетен. 7 години по-голямата дама изобщо не приема насериозно младока. За разлика от нея тийнейджърът се влюбва на мига - Ети просто е неговият идеал за жена. Пътищата им се разделят, но продължават да се засичат около общи проекти. Истинският им романс стартира през 2022 г. Тогава влогърката вече е минала през две тежки раздели. От отношенията си с предишните партньори Пепе има две момиченца и момченце. Иво също преживял травма, губейки ръката си в катастрофа. Любовта им разцъфва естествено, събирайки ги в точното време. От обичта им се ражда бебе Беатрис, което скоро навърши 1 година.