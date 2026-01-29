Бащата на Рая Пеева бесен: Отмъкнаха паметната плоча на Леа Иванова

"Ще пусна веднага сигнал до кмета на София за липсващата паметна плоча на Леа Иванова!" За това се зарече пред "България Днес" фронтменът на "Спринт" Пейо Пеев.

Легендарният рокаджия остана неприятно изненадан, че от фасадата на кооперацията на столичната улица "Неофит Рилски" някой е свалил плочата с надписа "в този дом живя и твори певицата Леа Иванова".

Пеев сподели пред "България Днес", че е познавал лично българската Ела Фицджералд и се е възхищавал на изкуството й. Музикантът е емоционално свързан и със спомените за изпълнителката на "Чико от Порто Рико". Дъщеря му - актрисата Рая Пеева, изпълни преди 10 години ролята на Леа Иванова във филма на режисьора Радослав Спасов "Пеещите обувки".

"В него тя лично изпя песни на Леа Иванова", довери още Пейо Пеев.

В момента фронтменът на "Спринт" има два големи повода за радост. Единият е от личен характер. Наскоро дъщеря му Рая Пеева и колегата й Явор Бахаров обявиха официално годежа си и поместиха фотоси с годежни пръстени.

Леа Иванова и Еди Казасян купуват апартамента на столичната улица "Неофит Рилски" през 1971 г.

Двамата млади, но популярни актьори са заедно от години, любовта им премина през различни изпитания, но оцеля и сега Рая и Явор са решили най-после да свържат живота си.

"Много съм щастлив! Дъщеря ми и Явор са заедно наистина от много години. По-точно казано - познават се от деца. Ние сме съседи със семейството на Явор. А неговата майка ми беше колежка в БНР навремето. Работеше в редакция "Предавания за чужбина", изключително приятен и интелигентен човек", не може да нахвали бъдещата си сватя култовият рокаджия.

Той обаче не посочи кога щерка му и звездата от "Стъклен дом" ще вдигнат сватба.

"С майка й се надяваме това да е скоро, но точната дата ще си я определят те", уточни Пеев.

Вторият повод за приповдигнатото настроение на именития рокаджия е събитие, което е без аналог в най-новата ни музикална история. Поводът е 45-ата годишнина от създаването на "Спринт", а на 6 март Пейо Пеев ще събере на една сцена в София най-големите звезди на българския рок - концерт, който не се е случвал досега в такъв мащаб и формат.

"Това ще бъде спектакъл с логото "Рок събитието на годината". От "Щурците" ще участва Валди Тотев, от "Диана Експрес" - Илия Ангелов, от "Сигнал" - Христо Ламбрев, група "Импулс", Милена Славова и една поп певица, която пее и рок и с която започнахме заедно кариерата си - Петя Буюклиева", разкри в аванс за "България Днес" фронтменът на "Спринт".

"Сега преговаряме с Дани от група "Тангра", вероятно и той ще бъде с нас. За съжаление, го няма Юксел - човека, който фактически водеше "Фоноекспрес", от групата почина съвсем наскоро и Митко, остана само барабанистът им... Весо от "Фактор" е поканен, каза, че ще се включи в някой от концертите. Разговаряли сме и с Оги Цолов, стария певец на "Фактор", поясни още популярният рокаджия.

В кооперацията на певицата живееха и други изтъкнати личности

Леа и съпругът й Еди Казасян купуват апартамента в старата кооперация в центъра на София след завръщането си от продължителен гастрол в чужбина през 1971 г. След кончината на изпълнителката на "ЦУМ, ЦУМ" обаче братът на Вили Казасян се жени за приятелката си Зоя. А след смъртта и на самия Еди жилището е наследено от неговата вдовица, която от години не живее в България.

В сградата на ул. "Неофит Рилски" са живели в различни периоди и други изтъкнати личности. Един от тях например е дългогодишният лидер на българските скаути Нубер Керестеджиян, научи "България Днес".

Според родни историци, изследователи на миналото на София, би трябвало да се постави паметна плоча и върху фасадата на кооперацията на столичната улица "Денкоглу" 1, където са родени и са живели дълги години с родителите си братята Вили и Еди Казасян. В построената през 1933 г. от строителния предприемач Иван Пешев сграда е живял още лекарят на българската авиация д-р Борис Вълчев, на чието име е кръстена столична улица, именитият български актьор Богомил Симеонов и композиторът Михаил Ваклинов.