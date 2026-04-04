Азис пак остана без мъж! Поамериканченият ром се покри вдън земя

Поредният театър ли беше сватбата на Азис с уж американския лекар, който се оказа български циганин, роднина на Атижа? Това се питат феновете на фолк певеца, защото мъжът изненадващо изчезна след големия концерт на Азис в „Арена 8888”.

От февруари насам няма ни вест, ни кост от съпруга, чието име и самоличност крие славеят от Костинброд. „Уикенд” забеляза, че дори на рождения си ден, 7 март, Васко публикува в социалните мрежи своя снимка с тортата, но мъжът му отново липсваше.

Анонимният жених не беше до любимия си и когато той се подложи на операция за поставянето на импланти в гърдите, а уж е хирург в Америка. Изобщо месец и половина го няма съпругът на фолк певеца, който прекарва времето си с други явни и скрити гейове, но не и с уж законната си половинка.

Азис обяви, че се е оженил за дългогодишния си партньор в САЩ в края на януари 2026 г. Той сподели снимка на брачни халки с надпис „Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка“, отбелязвайки важно събитие в личния си живот, случило се във Флорида. Фолк певецът вдигна много медиен шум със сватбата си и малко след това всичко затихна, даже направо замря. Още тогава се появиха слухове, както и „Уикенд” писа, че бракът е поредната пиар акция на изпълнителя на „Сен Тропе”. Познавачите на кариерата му добре знаят, че през годините Азис неведнъж е украсявал или направо пренаписвал части от личната си история, което естествено породи скептицизъм и за реалността на този брачен съюз.

„Американският хирург“ всъщност е чист и натурален българин, явно съгласил се да изиграе ролята на жених на най-известния ни фолк певец.

„Всяко чудо за 3 дни” – така можем да наречем сензациите около Васил Троянов Боянов, както е истинското му име. В очакване сме на следващата сензация и лъжа от страна на ромския певец.