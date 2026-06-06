Дара разкри пред Би Би Си: Терапевт ми помогна да се справя с диагнозата си на "Евровизия" https://hotarena.net/laifstail/dara-razkri-pred-bi-bi-si-terapevt-mi-pomogna-da-se-spravya-s-diagnozata-si-na-evroviziya HotArena.net

Два пъти исках да се откажа от участие в „Евровизия", а след това спечелих конкурса, каза Дара пред Би Би Си. Тя даде интервю за предаването „Нюзбийт", предава БТА.

Дара разказа, че е обмисляла да се оттегли, за да запази психическото си здраве. Тя призна, че е изпитала панически страх, след като е обявена за представителя на България в песенния конкурс „Евровизия". Дара отбеляза, че това се е случило, след като е била диагностицирана със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) и имала притеснения, че състоянието й ще се обостри с участие в надпреварата във Виена.

„Така реагира тялото ми", каза 27-годишната изпълнителка пред Би Би Си и разкри:

„В продължение на три часа се опитвах да се успокоя".

„Първия път казах „не", защото в договора имаше неща, с които не бях съгласна", каза Дара. За вече утвърден изпълнител като нея, проблемите започват да се трупат, когато я обявяват за първия представител на България на „Евровизия" от 2022 г. насам.

„Веднага усетих, че съм направила нещо лошо, че не съм достойна", допълни тя пред Би Би Си.

„Не исках да рискувам психическото си здраве до степен, от която да не мога да се възстановя", каза още певицата.

Дара каза, че професионалната помощ, която е получила след диагнозата си за СДВХ, я е подготвила за конкурса.

„Работя с терапевт и тя ми помогна с това как да се чувствам на място, пълно с хора", разкрива победителката в тазгодишното издание на „Евровизия". „Мисля, че свърши страхотна работа. Наистина се чувствах в свои води, където и да отидех", коментира Дара. Тя допълни, че дихателните упражнения, рисуването, воденето на дневник и медитацията са ѝ помогнали „да остане балансирана".

„Евровизия" е толкова, толкова голяма – най-голямото нещо, което един артист може да направи", коментира тя. „Но никога не съм се чувствала по-спокойна на сцена по-сигурна", допълни певицата.

Виена запази най-великия си момент за Дара най-накрая – една от най-категоричните победи в историята на „Евровизия", отбелязва Би Би Си.

„Просто бях спокойна", казва Дара, припомняйки си как се е чувствала, докато точките са пристигали от целия свят. „Отворих сърцето си и просто продължавах да повтарям: „Благодаря ти, Господи, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен".