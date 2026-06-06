Фенове правят подписка, искат Лили да пее в НДК Не може концерт без примата за Коледа https://hotarena.net/laifstail/fenove-pravyat-podpiska-iskat-lili-da-pee-v-ndk HotArena.net

Фенове правят подписка Лили Иванова да изнесе концерт в София за Коледа.

Обезпокоени, че примата на родната естрада засега не е обявила свое участие в най-престижната родна зала през декември, фенове правят подписка с искане това да се случи.

Турне

Тази година Лили Иванова прави мащабно турне заедно със своя оркестър - Ангел Дюлгеров, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Орлин Цветанов, Росен Ватев и беквокалистките от LaTiDa. Първият концерт от тази обиколка тръгва от Габрово на 16 юни, а последният е в Ямбол на 23 ноември. Очаква се Лили да направи концерт в столицата на площад „Александър Невски“. Това обаче не може да омилостиви феновете, които искат и такъв в зала.

Олимпия

След големия успех на Лили Иванова при втория й концерт в парижката зала „Олимпия“ софиянци също са амбицирани да видят своята любимка и в най-престижната и легендарна зала на българската столица. Някои дори искат това да бъде обявено като специално събитие.

Гоблен

Междувременно стана ясно, че жени, които шият гоблени, търсят много да направят такъв с лика на Лили Иванова. Миналата година почитателка на звездата – българка, живееща във Виена, сподели как е направила такъв. Сега други гобленарки, както се наричат помежду майсторките на това изкуство, търсят стъпките за направата на подобно произведение. На въпросния гоблен Лили е със снимката от обложката на албума й „Една жена“ от 2009 г. Лили благодари тогава, а в момента други нейни почитателки също искат да я изненадат.