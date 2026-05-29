Една чаша ром промени всичко: Цитиридис води Боряна към олтара

ТВ водещият Николаос Цитиридис се завърна на екрана с новото предаване „Smart Face“. В него той, облечен в ежедневни дрехи и с микрофон в ръка, обикаля централните улици на големите български градове и задава по 10 въпроса на случайни минувачи. Наградният фонд от 10 000 евро ще отиде при онзи негов събеседник, който успее да даде най-смарт отговорите.

Николаос, който проплаква на 30 юни 1994 г. в гръцката столица Атина, е възпитаник на Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Има успешна кариера не само като телевизионен водещ, но и като комик, сценарист, та дори и като барабанист.

Когато е едва на 5 години, майка му, която е родом от Благоевград, взема решението да се преместят в България. Детството му минава в столичния квартал „Овча купел“, където той бързо се адаптира към новата среда. Животът на малкия Николаос е като на всички градски деца, но още тогава той проявява нескрит афинитет към думите, историите и начина, по който те влияят на хората.

В тийнейджърските си години започва да се увлича по рок и алтернативна култура и тръгва на уроци по барабани. „Това ранно хоби възпита у мен чувството за ритъм и усещане за тайминг. Това години по-късно се оказа безценно за уменията ми на сцената и пред камерата“, откровен е водещият.

След като заживяват в България обаче, малкият Николаос губи връзка с баща си, който е грък. Родителят решава да прекъсне отношенията със сина си за 15 години. Но когато се виждат след толкова години раздяла, срещата им не прераства в по-близък и топъл контакт и те отново губят връзка.

„Баща ми няма този късмет да има син като мен, но е успял да направи каквото трябва, за да мога да бъда тук и сега. Това е единствената му заслуга в моя живот. Може би заради това не чувствам липсата на бащинска, мъжка фигура в живота си, защото майка ми е свършила цялата работа. Като кажа на хората, че не го познавам, започват съжалителни възклицания. Защо? Вижте колко съм добре, какво правя... Майка ми ми е дала абсолютно всичко, от което съм имал нужда“, признава Николаос.

Въпреки че израства със самотен родител, той никога не е чувствал липса на каквото и да било в детските си години. „Имал съм и маркови маратонки, и ми е купувала, и ми е угаждала за всичко, без да усетя дали е била в затруднение“, с благодарност признава Цитиридис.

Той с умиление си спомня как майка му е развила чувството му за хумор. Докато му помагала с уроците като малък, тя намирала начин да го увлече по житейските истории на велики личности, които с труда и знанията си са променили света. Правела го толкова увлекателно, забавно и с доза хумор, че малкият Цитиридис лакомо попивал всеки неин жест, дума и артистичен маниер.

Официалното му име всъщност е доста дълго – Николаос-Теодорос Илиас Цитиридис. Малцина обаче знаят, че най-близкото му обкръжение го нарича галено Додо. Той не знае кой пръв му е лепнал прякора, който всички свързват с птиците от култовата холивудска анимация „Ледена епоха“. Признава обаче, че в невръстна възраст, когато го питали как се казва, вместо да изброява четирите си имена, ползвал краткия вариант и отсичал гордо: „Додо“. Това съкращение и до днес използват най-верните хора от обкръжението му, а той толкова е свикнал с него, че го чувства като свое малко име.

За да помага финансово на майка си, Николаос започва работа още като дванадесетгодишен. Не отказва да върши какво ли не – кърти плочки, разнася чували със строителни материали, само и само да изкара пари. Веднъж качил кашоните с нов паркет до дома на жена и тя му платила двойно, когато разбрала, че трудолюбивият младеж работи, за да си събере пари за море.

Като ученик Николаос се препитавал и като аниматор на деца в увеселителен център. „В онези години оцелявах на нудъли – онези полуготови китайски спагети. Тия полуфабрикати ми спасиха живота. Сега ям месо“, шегува се той.

За разлика от много свои колеги в университета, Цитиридис не чака дипломирането си, а още като студент започва работа в онлайн радиото „Офнюз“, което вече не съществува. През 2016 г. неговият труд не остава незабелязан и той печели престижната награда „Валя Крушкина“ в категорията за млад журналист.

През същата година открива стендъп комедията, като се явява на вечер за аматьори и печели сърцата на публиката в „Комеди Клуб София“. Чувството му за хумор не остава незабелязано и мениджърите на клуба го взимат на работа. Там и до днес той се изявява като комик.

В края на 2019 г. 25-годишният тогава Николаос започва да води „Вечерното шоу на Николаос Цитиридис“ по Би Ти Ви, което остава в ефир четири години. През 2023 г. мнозина предричат затишие в кариерата му, но той започва да се изявява като самостоятелен творец с шоуто си „Човек без работа“, с което пълни залите из цяла България.

Николаос има романтична връзка с актрисата Боряна Братоева, която двамата пазят далеч от хорските очи и уста. Запознават се през 2021 г. в телевизията по време на ковид пандемията. Той я вижда и започва да я ухажва със свалки в Инстаграм, защото любовта им пламва от пръв поглед.

Кани я на неангажираща разходка и успява да я спечели с… чай с ром. „Обикаляхме по улиците на София навръх 14 февруари. Навън беше кучи студ, аз се спрях пред една будка, защото вече ми се виеше свят от студ. Взех за двамата по един чай с ром, за да ни предпазя от хипотермия“, през смях разказва чаровникът, доволен, че е успял да се пребори за сърцето на хубавата Боряна.

Двамата имат сериозни намерения и той е убеден, че актрисата ще бъде майка на децата му. „Тя е жената, с която искам да създам семейство. Нямам търпение да вдигна традиционна сватба и да въвлека държавата, църквата и всичките си приятели от социалните мрежи в нашата голяма, щура, традиционна българо-гръцка сватба“, с усмивка споделя Николаос.