Звезда от „Вяра, Надежда, Любов“ с шокираща случка в болница

Катерина Борисова е сред новите имена в българското кино и театър. Тя е от младото поколение актьори, които впечатляват не само с талант, но и със своята естественост и сценично присъствие. Популярност добива в сериала „Вяра, Надежда, Любов“ по bTV, където влиза в ролята на неонатоложката Екатерина Стоянова.

За да се подготви по-добре за образа, актрисата се запознава отблизо с медицинската среда и признава, че срещите с новородени бебета силно я развълнували. „За да разбера героинята си, четох медицинска литература, имах честта да се запозная с истински неонатолози в „Майчин дом“, да им задавам въпроси – те са нашите консултанти в сериала“, разкрива тя.

Любопитен факт е, че още като дете Катерина мечтаела да учи медицина и да стане лекар. Завършва паралелка с биология, което ѝ помага и в работата по сериала. По време на снимките в „Майчин дом“ дори пациент я объркал с истински лекар и започнал да ѝ се оплаква, преди тя да обясни, че е актриса.

Катерина Борисова е родена в Хасково на 21 септември 1998 г. Първият ѝ учител на сцената е Румяна Георгиева в театралната школа „Арлекин“. Там открива любовта си към театъра. Завършва Театрален колеж „Любен Гройс“ със специалност „актьорско майсторство за драматичен театър“ през 2021 г. Била е в класа на Малин Кръстев с асистенти Герасим Георгиев – Геро и Мартина Георгиева.

След завършването си се присъединява към Русенския драматичен театър „Сава Огнянов“. Първите си стъпки прави на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев“. Явява се на кастинг и е лично избрана от Малин Кръстев.

Една от най-интересните черти на Катерина е отношението ѝ към професията. Тя вярва, че актьорът не просто играе роля, а я преживява истински. Признава, че е била силно притеснена да се качи на сцената редом до учителя си Малин Кръстев, но именно той ѝ помогнал да изгради увереност и дисциплина.

Актрисата споделя, че обича кастингите и често се бори за млади и непознати актьори, които заслужават шанс. Според нея понякога една роля може да върне желанието на човек да продължи с професията.

Въпреки възможностите да замине за чужбина, Катерина избира да остане в България. „Нашата държава е прекрасна, има много възможности, стига да ги търсиш“, казва тя.

Катерина открито говори и за предразсъдъците към красивите жени. Вместо да се отказва, използва това като мотивация да доказва способностите си. Тя вярва, че човек трябва да се развива всеки ден, да бъде благодарен и да търси доброто около себе си.