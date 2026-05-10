Бачорски: С жена ми бяхме на крачка от раздяла, но решихме да останем заедно

За много българи Даниел Бачорски е просто усмихнато лице от телевизионните риалитита, но зад благата му външност се крие крупен бизнесмен, даващ заплати на 1200 човека. 38-годишният чаровник е собственик на фирма за професионално почистване, на сгради и ресторант, а се занимава ударно и с реклама. В холдинга му, в който е ортак с най-близките си родственици, влизат 12 дружества, кое от кое по-успешни.

„Уикенд” интервюира култовия предприемач и инфлуенсър малко преди старта на ново предаване, на което ще е водещ и копродуцент. „SOS разтребители” ще се излъчва по Нова, а премиерата ще е на 19 май.

- Г-н Бачорски, на 19 май по Нова стартира форматът „SOS разтребители”, на който вие ще сте водещ. Лесно ли се навихте за този проект?

- Един ден ми се обадиха от телевизията и ме извикаха на среща, на която пък ме поканиха да направим предаване. Споделиха ми, че са заинтригувани от видеата, които качвам от фирмата ми за почистване. Форматът „SOS разтребители” е авторски, като стъпва отчасти на английско предаване, в което участват две жени. При нас екипът е от 12 човека. Водещ съм, но всъщност съм и копродуцент. Определям като един от най-големите си върхове, че Нова ми предложи да бъдем партньори в предаване. Не съм очаквал телевизията да ми отправи такова предложение и да ми даде толкова свобода и права, въпреки че съм в сферата на почистването от 17-18 години и имам поглед върху нещата.

- Трудно ли събрахте екипа си за предаването?

- Всички хора, които участват в предаването, са част от компанията ми. Това е и най-голямото ни предимство, защото работим заедно от много години и имаме изградени отношения. Най-хубавото е, че в „SOS разтребители” няма сценарий. Предаването много прилича на онлайн реалитито ми „Златната ябълка”, което направихме в семеен формат. Различното сега е, че обстановката е фирмена. Темата е почистване и разтребване, но форматът ще бъде лек за гледане, в него ще има и много хумор. В основата ще бъдат отношенията между хората.

- Допада ли ви да сте водещ?

- Чувствам се изключително добре и за това си има причини. Първата е, че съм водещ на хора, с които сме заедно не само във формата, но и в живота и бизнеса. Същото нещо правим и в реалността, но не през почиствания, а при взимането на решения за компанията. Редом до мен в новото предаване стои главният мениджър на фирмата ми Михаела – жена, която управлява всичко.

- Как подбирате хората, чиито домове почиствате?

- Стартирах със сторита и видеа в инстаграм, в които приканвах хората, които имат огромни „бомби” в домовете си да ми пишат. Достъп до имейла имам аз и редакторите на продукцията от страна на телевизията, като от главния редактор се подбират случаите, с които ние се нагърбваме.

- Каква е причината човек да не почиства дома си и да го занемари?

- Различни са причините. Има хора, които с времето чисто мотивационно са приключили и не виждат никакъв смисъл. Стигнали са дотам да живеят ден за ден. Има и болни - с различни отклонения. При тях състоянието на дома им е абсолютно нормално за здравословното им състояние. Трети са си просто едни истински мърлячи. В епизодите ще се видят много интересни случаи.

- Не се ли дразните, че трудът ви ще отиде на вятъра, тъй като след известено време някои от изчистените домове пак ще са мръсни?

- Идеята не е да влезем, да изчистим, да си направим епизода и да си тръгнем. Работим и в посока на това какво ще се случи впоследствие. Преди няколко дни снимахме точно такъв случай. В началото не исках да почистваме, защото не виждах как човекът ще продължи да поддържа дома си. Помислихме обаче и намерихме решение – доброволци ще ходят периодично да помагат на стопанина. Почистването е темата, на която се обляга „SOS разтребители”, но форматът носи чисто човешки послания. Нещото, което не желая да има в това предаване, са тежките драми. Това беше и условието ми към Нова. С „SOS разтребители” помагаме на болни хора и такива в трудно положение, но не желая сълзи като в „Бригада „Нов дом”. Да, може да има емоции и вълнение, но не и драми. Смятам, че животът е един и всеки е имал в него своите трудни моменти, но всичко в крайна сметка си зависи от нас и нагласата ни.

- Гледате ли „Бригада „Нов дом”?

- Предаването е страхотно, но не искам да го гледам. Тежи ми това, което дават там като истории. Не желая да ме пляскат такива емоционални шамари.

- За какво не бихте направил компромис с ваш подчинен?

- Изключително много мразя мързеливи, мрънкащи и дребнави хора. Това са неща, които не понасям и за които съм безкомпромисен. Наскоро се разделих с петнайсетина човека от компанията ми. Бяха ми важни през годините, но не мога да си затворя очите, виждайки мързел, скатаване и неангажиране с процесите. Бих дал втори шанс само и единствено ако усетя желание за промяна.

- Как успявате да съчетавате многобройните си ангажименти?

- В момента „SOS разтребители” ми гълта 90% от физическото време. Другите 10% използвам, за да поспя и да се видя с жената и децата си. Останалите мои ангажименти и бизнеси си вървят благодарение на здравия екип, с който работя години наред – хора, на които имам на 100% доверие. Дал съм свобода на колегите и за малко неща се налага да ме търсят. Всичко е окей, доволен съм.

- Тази пролет ви гледахме и в сериала на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов” – там се превъплатихте в гангстера Близнака. Как получихте ролята?

- Готин сериал. Звъннаха ми от продукцията и ми казаха, че имат шашава идея да играя гангстер във „Вяра, надежда, любов”. Стана ми интересно и отидох на среща, където ми обясниха подробности за ролята. Хареса ми образът на Близнака, дори предложих да се обръсна гола глава, което бе одобрено. Обясних и че мога да напълнея с 15 кг, за да изглеждам като един хубав шопар от 90-те, но не се съгласиха. Искаха да съм друг тип мафиот, не от най-простите.

- С какви трудности се сблъскахте като актьор?

- През годините съм направил стотици хиляди видеа и сторита за инстаграм и тик-ток, но снимането на филм се оказа много различно. Изпратиха ми сценария, но реших да не го уча предварително, а да го прочета преди снимките. Отидох за първата ми сцена, стъпих на полето и гледайки многобройния екип срещу мен, не можах да кажа и дума от репликите си. Просто блокирах! Опитвайки се да изляза от конфузната ситуация, започнах да се смея на себе си – така, както правя, когато снимам видеа за социалните мрежи. Нито един от екипа на сериала обаче не се засмя. Това беше голям шамар за мен. В този момент разбрах, че ангажиментът ми е сериозен и нямам право да карам хората да правят нови и нови дубли, защото съм отишъл неподготвен и не съм си свършил работата. След този случай винаги ходех подготвен за снимки. Разбрах, че да си актьор хич не е лесно.

- Как се сработихте с другите актьори?

- Актьорите в сериала са топ и много се разбирахме. Е, при първото ми стъпване на снимачната площадка ме гледаха малко странно. Знаеха кой съм, но бяха някак резервирани към мен. Когато си поговорихме, стана ясно, че са ядосани, задето аз взимам ролята - имало много дипломирани артисти, за които нямало работа. Съгласих се, че не съм актьор, но обясних, че не виждам нищо лошо в сериала да има персона като мен - силна в социалните мрежи. Това е все пак бизнес. Един мой пост в интернет има стотици хиляди, милиони гледания.

- Има ли формат, в който не бихте участвал?

- Да, на този етап не бих влязъл във „ВИП Брадър” и „Биг Брадър”. Участието ми преди време в „Трейтърс” беше много висока летва. След това най-логичното беше да си имам свое предаване. Сега залагам много на формата „SOS разтребители” и вярвам, че ангажиментите ми в телевизията ще бъдат дългосрочни. Ако стане така, както го искам, няма смисъл да влизам в други формати. Ще направя изключение само за нещо готино, интелигентно, различно.

- На 17 май навършвате 38 години. Ще празнувате ли?

- Тази година не исках да празнувам, защото непрекъснато съм заобиколен от много хора. Щеше ми се да отидем някъде само двамата с жена ми или и с дечицата и да си отпочина за няколко дни. Оказа се обаче, че това няма как да се осъществи, защото има кадри с повод, които трябва да запишем за „SOS разтребители”. Ще празнувам рождения си ден, съчетавайки го с работата си.

- С жена ви Атанасия работите ли за четвърто дете?

- Не, не работим за четвърто. Много й дойде на шефката с децата. Коментирали сме след някоя и друга година да продължим с дечицата. Ако зависи само от мен, във всеки един момент съм готов за следваща рожба, но трябва да се съобразявам с моята любов - тя носи 9 месеца бебето в себе си, а и след раждането е неин основният ангажимент, докато то расте.

- Ревнувате ли се с жена ви? Имали ли сте кризи в отношенията ви?

- Назад във времето със сигурност сме се ревнували. Миналата година беше преломна на нас. През 2025-а и двамата доста си избистрихме съзнанията и взехме хубави решения в широк семеен план, които ни показаха, че разбирателството и мирът в семейството са най-важни. Бяхме разделени няколко седмици, за което решихме да не даваме гласност. Използвахме времето, за да преценим дали да останем заедно, или не. За това време и аз, и тя осъзнахме какво имаме всъщност и че ще сме големи глупаци, ако го загубим.

- Заради трети човек ли бяхте разделени със съпругата ви?

- Не, не е било заради друга любов и друг човек. Причината беше разликата в нагласите ни за бъдещето. Аз работя страшно много и съм щастлив от това. Работата ми носи наслада, тя е начинът ми на живот. Преди време бащата на Атанасия се разболя от рак, което беше като сериозен шамар за нея. Тогава тя реши, че парите и кариерата не са приоритетни в този живот, а най-важното е спокойствието. В тази посока бяха дрязгите ни, защото аз не спирам да се нагърбвам с нови и нови ангажименти и проекти и винаги се старая да увеличавам скоростта. Атанасия пък искаше да я намаляваме. В крайна сметка и двамата осъзнахме какво имаме. Жена ми оцени моето желание да работя и да се движа с голяма скорост. Намерихме точката на пресичане.

- Виждате ли редовно детето на сестра ви Розалия?

- Запознах се с него, видях го няколко пъти. Розалия се появи с бебето в София и изненада както мен, така и другите от семейството. Никой от нас не знаеше, че тя е заченала. Оказа се, че е изкарала цялата си бременност в Швеция и не е споделила с никой от близките си. Един ден просто се появи с бебе на два-три месеца и всички бяхме в шок. Сестра ми е на близо 40 години и това е много желана бременност за нея. Разбирам защо е скрила от нас за бебето - явно го е направила от някакъв вид суеверие, което е и причината да се изолира в жилището си в чужбина. Сега тя отново е в Швеция, където ще остане един месец. След това ще се прибере за постоянно в България.

- Помагате ли финансово на сестра си?

- Няма как да е иначе. Моето разбиране е, че когато в едно семейство има платежоспособен мъж, той е длъжен да помага. Обран съм обикновено по тази тема, защото не смятам, че човек трябва да се бие в гърдите, когато оказва подкрепа някому. Правя каквото трябва и не търся благодарност от никого. Постъпвам така заради себе си, защото вярвам, че така е правилно.

- Как са братята и родителите ви?

- Всички са добре, здрави са и ги обичам. Баща ми е на 70 години, но е като 25-годишен младеж и страшно много ни помага за децата. Майка ми е в страхотно емоционално състояние и подмладена, след като разбра за най-малкото внуче. С братята и сестра ми се разбираме и се радваме на това, което имаме.

- Имате ли пороци?

- На моменти ми харесва да си пийна една, две или три чаши с уиски. Това ми отпуска главата. Със сигурност не съм алкохолик. Като трезвомислещ човек, управленец и родител не мога да се прибирам вечер у дома и да изпивам 300-400 грама алкохол. Нали ако, недай боже, стане нещо с някое от децата, трябва да съм адекватен и да го закарам до болница. Така че пия само по поводи.

- Какво е хобито ви?

- Обожавам да работя – това ме зарежда. Сега обаче искам да си купя ранчо или вила в планината и се оглеждам. Ще ми да си взема и 2 коня и АТВ, както и да имам време да ходя за риба. Явно годинките започват да си казват думата.