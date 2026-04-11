Българка рамо до рамо с Мерил Стрийп в новия „Дяволът носи Прада“

В света на голямото кино успехът често се гради с постоянство, прецизност и умението да бъдеш част от проекти, които се превръщат в културни икони. Едно такова име, което свързва българския талант с блясъка на Холивуд, е Вивиан Калинов. Тя е нашенката, участвала в хита Дяволът носи Прада, чиято втора част се очаква съвсем скоро – в края на месеца.

„Моята роля във филма не е голяма – аз съм статист, но участието ми в подобни мащабни продукции е безценен опит. А да си на една сцена с Мерил Стрийп е изключително щастие – тя е икона! Само можем да се учим от нея“, казва Вивиан.

Българката от години се вълнува от модата и стила, затова и лентата много ѝ допада. Участието ѝ във филма отключва предложение да стане кастинг директор – възможност, която тя приема с радост.

„Детайлите винаги са ме вълнували. Визуалното съвършенство също“, споделя актрисата. Вивиан смята, че участието ѝ в „Дяволът носи Прада“, както и в други знакови проекти, е повод за гордост, тъй като тези продукции са се превърнали в културни феномени. Тя участва не само в популярния „Дявол“, но и в редица други световни хитове. Името ѝ фигурира в екипа на продукции като Красив ум, Степфордските съпруги, Спайдърмен, Един дъждовен ден в Ню Йорк, както и сериали като Позлатената епоха.

Вивиан е член на актьорската гилдия SAG-AFTRA и работи не само като актриса, но и като преподавател по актьорско майсторство и продуцент. В социалните си мрежи тя често споделя интереса си към европейската култура и изкуство.

Тя произхожда от българско семейство, установило се в САЩ преди повече от 50 години, но поддържа силна връзка с корените си. Вивиан е дъщеря на родопчаните Мария и Любомир Калинови. Семейството пази българските традиции и ценности. Тя има сестра – Силвана, и двама братя – Лорънс и Емери.

За съжаление, брат ѝ Емери Поп Калинов почива през 2003 г.

Самата Вивиан посочва българския език като едно от своите специфични умения в професионалното си портфолио. Тя често споменава България като важна част от своето образование и културно наследство. Артистичният дух очевидно е заложен в семейството – брат ѝ Емери също е имал музикални заложби, а Вивиан започва да се занимава с балет и театър в Ню Йорк още на 6-годишна възраст.

Тя израства в САЩ, основно в района на Ню Йорк и Тексас, но в професионалните среди е разпознавана като актриса с български произход. Като дете прекарва време както в България, така и в САЩ. Вивиан е учила и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, макар че не е напълно ясно в кой курс е завършила. По-късно продължава обучението си в САЩ, където изучава метода „Майснер“ и впоследствие става преподавател.

Днес тя дава частни уроци за начинаещи и напреднали в Хюстън, Тексас. Обучава ученици за театър, кино, реклами и озвучаване, като набляга на техники за импровизация и работа с текст без предварителна подготовка.

За личния ѝ живот не се знае много. Ясно е обаче, че тя много обича своите племенници – синовете на сестра ѝ, с които често споделя снимки. Вивиан няма собствени деца и в профилите си се представя като отдадена леля, дъщеря и професионалист в киното.

Тя е изключително активна и в театралните среди в Тексас и в момента участва в голяма продукция на историческия театър „Крайтън“ в Конроу.