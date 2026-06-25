Българска актриса, болната ѝ дъщеря и двамата ѝ внуци мизерстват с едва 170 евро на месец https://hotarena.net/laifstail/balgarska-aktrisa-bolnata-dashterya-i-dvamata-vnuci-mizerstvat-s-edva-170-evro-na-mesec HotArena.net

С пенсия от 170 евро, болна дъщеря и двама внуци, известна филмова и театрална актриса едва свързва двата края!

Евгения Баракова, която е участвала в над 20 български филма, има нужда от подкрепа, тъй като в момента изключително тежко положение.

„Въпреки огромния си принос за театъра и киното днес Евгения има нужда от подкрепа. Тя се грижи изцяло за семейството си. Има дъщеря и двама внуци. Дъщеря и двамата внуци, които не й позволяват да работи, и със социалната си пенсия Евгения полага грижи за всички в момента. Срещаме се с нея в дома й и на място видяхме, че положението й е наистина тежко.“

Признава, че е отчаяна

Нашият екип усети, че се чувства забравена, особено след като в миналото е била разпознаваемо лице“, разказаха от благотворителната организация „Подай Ръка / Дари по-добро бъдеще“, чиито доброволци започват кампания в подкрепа на Баракова.

77-годишната Елена получава социална пенсия за старост, която е в размер на 170,51 евро. Правителството вчера гласува пенсията да нарасне до 183,61 евро, като увеличението е 7,8%.

Евгения Баракова е сред познатите лица на българското кино през 70-те и 80-те години. Макар да не е сред най-често появяващите се в медиите актриси днес, тя оставя следа с участието си в редица популярни български филми. В личната й филмография са филмите „Ева на третия етаж“, „Патилата на Спас и Нели“, „Ако те има“ и много други. Участвала е в сериалите „Нощем с белите коне“, „В името на народа“, „Последна проверка“ и други.

От „Подай Ръка / Дари по-добро бъдеще“ установяват, че семейството на Евгения има натрупани сериозни задължения за неплатени битови сметки: „Заплашени са токът и топлата вода на семейството на този етап. Остават задълженията за парно“, казаха още пред вестника от благотворителната организация.

Евгения, болната й дъщеря и двамата внуци, на 15 и 24 години,

имат основно нужда от пари

за да покриват ежедневните си нужди, но може също да им бъде дарена храна. „Нека да бъдат продукти, които издържат дълго – боб, брашно и леща например, а не такива, които се развалят бързо като месо, яйца и мляко“, добавиха доброволците.

В рамките на вчерашния ден на актрисата и близките й бяха осигурени решения на телевизор и готварска печка, но все още имаха нужда от хладилник и кухненска маса.

„Изключително тъжно е човек, който е дал толкова много на културата, днес налага да моли за помощ и да живее в трудности и лишения“, коментираха от „Подай Ръка / Дари по-добро бъдеще“.

Христо Мутафчиев: Предложил съм я за пожизнена пенсия

– Г-н Мутафчиев, запознат ли сте с затрудненото положение на Евгения Баракова?

– Да, за последно се чух с нея преди около 6 месеца и научих, че има проблеми.

– Какво може да се направи, за да й се помогне?

– Още тогава съм я предложил за държавна парична награда, или така наречените пожизнени пенсии. Решението се взема от комисия в Министерството на културата, която разглежда предложенията за всеки артист и преценява дали да отпусне помощ за твореца. Аз лично съм предложил поне 20 имена. След това решението на комисията се изпраща в Министерския съвет, за да бъде гласувано. Процедурата е тромава и става бавно.

– Какъв е размерът на пожизнената пенсия?

– Около размера на минималната заплата (бел. ред. – 820 евро).

– Смятате ли, че тези средства са достатъчни на месец за оцеляването на човек, който живее с болна дъщеря и двама внуци?

– Не, разбира се. Нека политиците също да кажат дали е достатъчно. Отдавна настоявам сумата да бъде актуализирана и размерът й да бъде три пъти минималната заплата. За да се усети наистина като държавна награда, а не като някаква минимална пенсия.

Как да помогнем

Може да подкрепите каузата ни за Евгения, чрез сметка:

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