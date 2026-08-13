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Дъщерята на Ахмед Доган си търси мъж в Tinder: Демет постави остро условие на кандидатите

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Румен Димитров
273
Дъщерята на Ахмед Доган си търси мъж в Tinder: Демет постави остро условие на кандидатите

Румен Димитров
273

Само месец след като отпразнува 30-ия си рожден ден в компанията на тайнствен млад мъж, дъщерята на Ахмед Доган – Демет, отново е в отбора на необвързаните. Красивата гримьорка вече активно търси нова половинка в интернет пространството чрез популярното приложение за запознанства Tinder.

Преди броени седмици Демет сподели кадри от луксозното си празненство в хидропарк „Вятърните мелници“, където до нея неотлъчно стоеше снажен кавалер. Тогава последователите ѝ побързаха да я поздравят за новата любов. Романтиката обаче очевидно е била краткотрайна и днес младата дама отново е сама.

Вместо да чака случайността, Демет е решила да поеме инициативата в свои ръце. В официалния си профил в платформата тя е напълно откровена за себе си и навиците си, но и поставя ясен ултиматум към потенциалните кандидати:

„Обичам хубавото вино, сарказма и добрата енергия. Ако не си забавен, не ми пиши!“

От визитката ѝ в приложението става ясно още, че е с миньонски ръст от 152 сантиметра, зодия Близнаци, пушач е и обича да разпуска с питие през уикендите. Сред основните ѝ интереси са посочени пътуванията и поезията.

Въпреки че Tinder често се свързва с платформа за неангажиращи и бързи срещи, близки до Демет споделят, че тя е изключително обрана в поведението си. Според тях красивата брюнетка е много внимателна в подбора на хората до себе си и никога не се впуска в прибързани авантюри.

През годините Демет Доган упорито гради собствено име, опитвайки се да стои далеч от политическата сянка и скандалите около баща си. Тя е завършила „Журналистика“, но избира да превърне в своя професия голямата си страст – грима. Към днешна дата тя е сред разпознаваемите имена в гилдията, като зад гърба си има десетки успешни проекти в популярни български сериали и телевизионни предавания.

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3 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 9 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали. Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 8 минути

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 7 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Евангелистка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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