Дъщерята на Ахмед Доган си търси мъж в Tinder: Демет постави остро условие на кандидатите

Само месец след като отпразнува 30-ия си рожден ден в компанията на тайнствен млад мъж, дъщерята на Ахмед Доган – Демет, отново е в отбора на необвързаните. Красивата гримьорка вече активно търси нова половинка в интернет пространството чрез популярното приложение за запознанства Tinder.

Преди броени седмици Демет сподели кадри от луксозното си празненство в хидропарк „Вятърните мелници“, където до нея неотлъчно стоеше снажен кавалер. Тогава последователите ѝ побързаха да я поздравят за новата любов. Романтиката обаче очевидно е била краткотрайна и днес младата дама отново е сама.

Вместо да чака случайността, Демет е решила да поеме инициативата в свои ръце. В официалния си профил в платформата тя е напълно откровена за себе си и навиците си, но и поставя ясен ултиматум към потенциалните кандидати:

„Обичам хубавото вино, сарказма и добрата енергия. Ако не си забавен, не ми пиши!“

От визитката ѝ в приложението става ясно още, че е с миньонски ръст от 152 сантиметра, зодия Близнаци, пушач е и обича да разпуска с питие през уикендите. Сред основните ѝ интереси са посочени пътуванията и поезията.

Въпреки че Tinder често се свързва с платформа за неангажиращи и бързи срещи, близки до Демет споделят, че тя е изключително обрана в поведението си. Според тях красивата брюнетка е много внимателна в подбора на хората до себе си и никога не се впуска в прибързани авантюри.

През годините Демет Доган упорито гради собствено име, опитвайки се да стои далеч от политическата сянка и скандалите около баща си. Тя е завършила „Журналистика“, но избира да превърне в своя професия голямата си страст – грима. Към днешна дата тя е сред разпознаваемите имена в гилдията, като зад гърба си има десетки успешни проекти в популярни български сериали и телевизионни предавания.