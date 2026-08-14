Докато мъжът й се поти на терена: Красивата стюардеса Даяна разпали мрежата с перфектни форми!

Жената на Христо Янев е самотна на плажа, докато треньорът на ЦСКА води европейски битки начело на отбора. Красивата Даяна Владимирова показва горещи кадри от брега на морето и впечатлява с перфектно тяло.

През горещото лято двамата са далеч един от друг заради ангажиментите на Янев с ЦСКА. Сезонът за „червените“ започна още в началото на юли с мачове с ирландския „Дери“ и треньорът остана без почти никаква почивка. Така Даяна е без половинката си на морето, след като Янев бе възнаграден с нов договор от ЦСКА. Още след мачовете с „Дери“ се появиха слухове, че треньорът може да бъде уволнен, което със сигурност щеше да му осигури повече време със семейството. В крайна сметка Янев се закрепи на поста си и работи почти денонощно за ЦСКА. Треньорът признава, че се чувства добре под напрежение и не се влияе от критиките.

„В последно време се разхождам по улиците на София като най-мразения човек в държавата. Но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и желание и цялото си сърце за ЦСКА и няма да се променя. Напрежението е важно нещо в моя случай, защото не ми позволявам да забравям за какво се боря и за какво се трудим. Най-вече разпускам вкъщи и със семейството си.“

Христо и Даяна са заедно от повече от десетилетие и имат дъщеричка, която е ученичка. Красивата е една от най-добрите стюардеси у нас и преди две години участва в спасяването на българите от войната в Ливан.

Тогава Даяна е ръководител на кабинния екипаж на правителствения самолет, който докара 169 души благополучно у нас. За успешно изпълнената мисия Даяна Владимирова и екипажът на правителствения самолет бяха наградени лично от служебния премиер Димитър Главчев. От своя страна Христо Янев също заслужава похвали за своите благородни постъпки. Янев е основател на сдружение, което се бори в София да бъде изграден терапевтичен център за деца с късно проговаряне, аутизъм и емоционално-поведенчески проблеми в развитието. Като част от кампанията „Всяко дете заслужава“ треньорът изкачи прочутия връх Монблан (4809 м) с благотворителна цел.