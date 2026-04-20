Българският Дядо Коледа – Иван Петрушинов: Депутатското място е омагьосано!

„Депутатското място сякаш е омагьосано! Мнозина дават предизборни обещания, а като седнат на банките, почват да лъжат. Малцина остават почтени.“

Така Иван Петрушинов коментира пред „България Днес“ поредния парламентарен вот. Въпреки това актьорът, превъплътил се в образа на Дядо Коледа в легендарната световна реклама на газирана безалкохолна напитка, не пропуска да отиде до урната и да упражни правото си на глас. Този път екранният таксиметров шофьор от „Клиника на третия етаж“ имаше още един стимул да гласува – промяната в Унгария.

„Възхитен съм от унгарците, намериха си правилния човек. Но защо държаха Орбан цели 16 години на власт?“, размишлява Петрушинов.

Актьорът от „Корпус за бързо реагиране“ и „Големанов“ допуска, че след неделния вот партиите може и да не се разберат за коалиционно управление и наесен отново да ходим до урните.

„Харесва ми служебният кабинет и ми се иска той да остане още време в управлението. Допада ми и премиерът Андрей Гюров, желанието ми е и той да остане на поста още време“, посочи пред вестника Иван Петрушинов.

Преди да се отправи към стаичката за гласуване вчера, актьорът се отдава на сериозен размисъл коя предизборна платформа да подкрепи. А дилемата кои плюсове за съответната партия ще надделеят остава до последно в съзнанието на актьора.

„Мечтата ми е да влязат млади и морални хора в политиката. Как точно ще се случи, не знам, но много ми се иска“, допълни многодетният баща на три деца. Едната дъщеря на актьора живее във Великобритания, другата в Канада, а синът му остана в България.

Петрушинов изпитва особена антипатия към шефа на ИТН Слави Трифонов. Според актьора водещият има много голяма вина за ситуацията през последните няколко години.

„След всичко случило се Слави Трифонов е най-добре да напусне България. Успя да чалгаризира цяло едно поколение“, категоричен е Петрушинов.