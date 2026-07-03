Бързи и яростни: Мис България фенка на яките бегачки! Подкара Porsche и Ferrari за над 700 бона https://hotarena.net/laifstail/barzi-i-yarostni-mis-balgariya-fenka-na-yakite-begachki-podkara-porsche-i-ferrari-za-nad-700-bona HotArena.net

Докато новият й хит „Малък си за мен“ продължава да набира скорост в интернет, Венцислава Тафкова очевидно не крие, че има слабост и към друг вид скорости – тези на спортните автомобили, пише Mister.bg.

Мис България 2020 публикува ново стори в социалните мрежи, на което се вижда зад волана на луксозно Porsche Taycan – една от най-впечатляващите електрически спортни машини на германския производител. В зависимост от версията подобен автомобил струва между 200 000 и над 300 000 лева, а по-мощните изпълнения спокойно преминават и тази граница.

Любопитното е, че това далеч не е първата скъпа бегачка, който се появява около Тафкова напоследък.

Само преди дни красавицата прикова вниманието с новия си музикален проект „Малък си за мен“, в който се снима до Ferrari Roma – една от най-елегантните и желани спортни коли на италианската марка. Цената на подобен автомобил у нас започва от около половин милион лева и може да нарасне значително в зависимост от оборудването.

Така само за броени дни около Венцислава се завъртяха две от най-желаните автомобилни емблеми в света – Porsche и Ferrari, чиято обща стойност надхвърля 700 000 лева.

Явно Тафкова си пада по Бързи и яростни – в първия си клип тя качи всички на „Совалкаата“, а във втория избухна с визия на рали състезател, очакваме съвсем скоро да смени професията. От Мис на държавата през певица до автопилот.