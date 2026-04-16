Бащата на Трифонова не смее да се покаже в Поморие след позора на дъщеря си

Христо Трифонов навремето беше сред най-ярките лица в „Биг Брадър Фемили“, но днес трудно намира сили дори да излезе сред хора. Причината – бурята около дъщеря му Десислава, която публично демонстрира чувства към друг мъж пред цяла България в шоуто „Хелс Китчън“.

Близки до семейството разкриват, че ресторантьорът е бил буквално извън кожата си, когато видял поведението ѝ. По думите му това не е дъщерята, която е възпитал, а случилото се било „унижение и позор за цялата фамилия“. Срамът стигнал дотам, че Христо започнал да избягва срещи с познати в Поморие, където развива бизнеса си, защото се чувствал „потънал вдън земя“.

Ситуацията станала още по-напрегната заради зет му – ирландеца Елвин. Той оставил родината си и подредения си живот, за да бъде с Десислава и да гради семейство в България. Именно това решение сега тежи на съвестта на Христо, тъй като идеята младите да се установят у нас била негова. Днес той не знаел как да погледне Елвин в очите след случващото се.

Според хора от обкръжението му, Христо – свикнал да държи всичко под контрол – категорично не приемал подобно поведение, още повече от жена с две малки деца. Единствено съпругата му Корнелия успявала донякъде да го укроти, напомняйки му, че най-важно е щастието на дъщеря им, дори пътят към него да е труден и спорен. Това обаче не променяло усещането му за личен провал.

Междувременно драмата около Десислава се заплита все повече. Запознати твърдят, че отношенията ѝ с Елвин далеч не били толкова идеални, колкото изглеждали. Напрежение между тях тлеело отдавна, а преместването в България и включването му в семейния бизнес само изострили проблемите.

На този фон появата на Илиян Събков не била чак такъв шок за близките. Самият той не крие силното си привличане към Десислава и е готов да се бори за нея, въпреки че отрича да разбива семейства. Действията му обаче говорят друго и вече го превърнаха в една от най-коментираните фигури около формата.

И докато страстите в шоуто кипят, извън него родителите и на двамата преживяват тежко случващото се – с надеждата всичко да се окаже просто краткотраен флирт, а не началото на още по-голям скандал.