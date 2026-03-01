Юлиан Костов спечелил любимата си Мирела за часове, но я чакал години

Юлиян Костов, който води новото предаване „Дъ Флор” (изписва се на английски „The Floor”, т.е. – „Подът”) по Нова тв, вече от доста време живее с любимата си Мирела Илиева, която нашумя през 2022 г. покрай участието си в риалитито „Игри на волята”. Актьорът с кариера на международно ниво спечелил красавицата за часове, но я чакал с години. В сърцето й варненецът заел мястото на Валери Григоров – синът на състезателката по спортна стрелба и двукратна олимпийска шампионка Мария Гроздева.

Юлиян и Мирела се запознали на домашно новогодишно парти, организирано от общи приятели, в родния им град Варна през 2018 г. Щом я видял, актьорът, който е по-голям от нея с 11 години, си помислил, че Мирела е най-красивото момиче, което е виждал. Само че тогава явно се е усещала разликата във възрастта им, защото тъкмо заради нея, Юлиан не се осмелил да направи първата крачка. Това се случило близо 5 години по-късно, когато се засекли в бар на плажа на родното Черноморие. Приятелските им компании се слели, а в края на вечерта Юлиан се осмелил да целуне Мирела. „Влюбих се в него за часове. Беше много странно, защото беше като кликване, силно”, признавала е красавицата, която е танцьорка, има и изяви като певица и учи актьорско майсторство в НАТФИЗ.

Във времето от запознанството до началото на връзката си двамата периодично си пишели в социалните мрежи, говорели и по телефона, но като приятели. Юлиан вече бил стартирал актьорската си кариера в чужбина, а пък Мирела правела първи крачки към сбъдването на мечтите си. Той неведнъж я е окуражавал, че има талант за сцена и не бива да се отчайва. Мирела ходела на уроци за да се подготвя за НАТФИЗ, но семейството й не можело да я подкрепи финансово. Тя и сестра й са отгледани от баща си, при когото останали да живеят, след развода му с майка им. От натрупания стрес покрай разлъката и след реплика на съученик, Мирела, която тогава била тийнейджърка, тръгнала по мрачния път на булимията. Отнело й година да се пребори. Днес тя няма силна връзка с майка си. Даже май не общуват често.

„Баба ми е най-смелата жена, която познавам”, казвала е красавицата. Губи я през 2023 г., малко преди животът отново да я срещне с Юлиан Костов. Тогава Мирела била в труден период, макар отстрани да изглеждало, че има прекрасен живот. Красавицата вече била известна покрай „Игри на волята” и към нея валели покани за участия във всевъзможни предавания, за професионални ангажименти и партита. Мирела постоянно била заобиколена от хора, а не била щастлива. Тъкмо любовта на Юлиан й помогнала да се върне към себе си.

Тяхната приказка започнала, след онази случайна среща в плажен бар във Варна през лятото на 2023 г. Тогава в медиите все още не била затихнала клюката за несполучливата връзка на Мирела с Валери Григоров, с когото се запознали предишното лято в риалитито „Игри на волята”. След края на снимките, двамата започнали да се срещат. Само че бързо оборили очакванията за зараждаща се любов. Мирела е казвала, че пътищата им се разделили, защото осъзнали, че емоцията помежду им не била тази, която мислели, че е, докато били в „Игрите”. Тогава изолираната среда, в която били поставени за известно време, и други обстоятелства, повлияли на чувствителността им. В крайна сметка двамата се разделили като приятели.

В началото на 2023г. се разчу, че Валери се е залюбил с актрисата Мария Бакалова – първата българка, номинирана за Оскар, БАФТА и „Златен Глобус” за поддържащата си роля в „Борат 2” (2020г.). За този филм я откри тъкмо Юлиан Костов, който е и продуцент. По-късно, двамата станаха приятели и даже основаха обща продуцентска компания с мисия да разпространяват българската култура по света. Въпреки тези обстоятелства, когато Юлиан започнал връзката си с Мирела, а пък Мария – с бившето й гадже Валери, между четиримата не възникнало напрежение. Запазили приятелството си. Дори, след като Мария и Валери се разделиха.

Юлиан и Мирела пък останаха заедно, като връзката им даже се задълбочи. Днес двамата живеят под един покрив. Пътуват често заради ангажиментите на Юлиан. Той е първият български актьор, участвал в постановка на Националния театър на Великобритания в „Уест Енд” – квартал в централната част на Лондон. Актьорът, който е участвал в близо 40 кино и тв продукции, и половинката му живяха и няколко месеца в Тайланд, заради снимките на третия сезон на хитовия сериал „Белият Лотос” на HBO. След размествания в графика, наложили една от актрисите да си тръгне, и Мирела спечелила привилегията да се снима в поредицата, макар че ролята й е само с няколко реплики в един от епизодите. Все пак красавицата минала кастинг. Мирела се изявила и като хореограф. Тя показала секси танцови движения на Юлиан за негова сцена с Мишел Монахан, която е една от големите звезди в сериала.

Мирела не ревнува Юлиан и от целувки на екрана, както и от по-интимни сцени. Знаят, че това е просто част от работата им. Имат сходни представи и очаквания за живота. Подкрепят се и си помагат във всичко. Най-добри приятели са и се разбират идеално, което се дължи не само на това, че и двамата са в шоубизнеса, а и на общите им черти. Приятелите им даже се шегували, че са еднакви. Затова и почти не се карат. Юлиан не е конфликтен. И макар да е много емоционален, е уравновесен, хвалила го е Мирела. Той винаги подхождал с разбиране към нея. Карали се най-често за футболни мачове. Той искал да ги гледа открай докрай, а пък Мирела – да излизат. Не разбирала защо Юлиан не може да гледа последните минути от поредния мач на запис.

Шампион е по плуване

Юлиян напуснал университет в Нидерландия, за да стане актьор

Юлиан Костов не винаги е мечтал да бъде актьор и да пробие в Холивуд. Като дете и тийнейджър той бил отдаден на плуването. Варненецът има над 60 медала като плувец, даже бронзов от Балканиадата през 2007 г. Юлиан е и 10-кратен републикански шампион по плуване в различни възрастови групи от 2005-а до 2009 г. На 12 пък той става шампион по петобой в своята възрастова група, през 2007 г. и 2008 г. е награден за Спортист №6 на годината на Варна и печели званието Майстор на спорта по плуване.

Въпреки тези успехи, след като завършил езиковата гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, в която изучавал усилено испански език, Юлиан заминал за Нидерландия, за да учи международен бизнес в Тилбургския университет. Там обаче разбрал, че не е на прав път. И го връхлетели депресивни състояния, заради които често се затварял в общежитието си, за да гледа филми. Тогава научил наизуст монолога на Хийт Леджър в ролята му на Жокера в „Черният рицар”. Даже решил да се запише на видео как го изиграва. Тогава 20-годишният Юлиан за първи път започнал да обмисля възможността да стане актьор. Разбира се, последвали страхът и предразсъдъците – няма източноевропеец, камо ли българин, успял в Холивуд. „Аз ще съм първият!”, казал си Юлиан Костов.

През 2009г. той се преместил в Лондон и хукнал по кастинги. Записал се в актьорска школа, която плащал с парите, които изкарвал от уроци по плуване. В този период живеел скромно, имал няколко съквартиранта, бойлерът им течал, като имало и други забележки в жилището им.

Юлиан обаче не се отчайвал и неотлъчно следвал мечтата си. Започнал да учи различни акценти на английския език, тренирал бокс, езда и пеене. Скоро спечелил първите си малки роли. С натрупването на опит, влизането в гилдията и правилното си позициониране, започнал да работи с агенти и да се явява на кастинги за по-големи роли. Помагал и на млади актьори, които пристигали от България и го търсели за менторство.

Затова през 2014 г. Юлиан основал компания за продуцентство и управление на таланти. Започнал и да организира обучения за актьори в България, както и да работи за това българските актьори да достигат до повече кастинги на чуждестранни продукции. Големият му пробив е с Мария Бакалова и кастинга за „Борат 2”, който тя спечели.