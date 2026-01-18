Бивша любовница се жалва: Жененият Руди Гела ми лепна гонорея!

Радостин Василев никога не скучае и винаги има по една жена в резерва, с която да се позабавлява в свободното си време, което изглежда е доста. 40-годишният лидер на „Меч” има всички възможни приложения за запознанства и е доста активен в тях, узна „Уикенд”. Младо момиче се оплака пред наш репортер, че политикът я е заразил с гонорея.

„Пиша ви анонимно, защото се страхувам. Аз съм младо момиче и повярвах на човек с власт. След кратка връзка той ме изостави, а скоро след това започнах да имам и проблеми в интимната област. Отидох на лекар и той ми каза диагнозата - гонорея. Не търся сензация, а отговорност. Политикът отрича, но аз нося последствията – проблеми, болка, срам и страх за здравето си. Искам истината да излезе, за да не пострадат други” – сигнализира бившата „бройка” на депутата.

40-годишният политик вършеел наред и пишел на всяка по-засукана красавица в социалните мрежи. Руди Гела не криел, че е семеен, но се оплаквал, че е нещастен в брака си и с жена му са просто съквартиранти, които се били оженили заради детето им. „Обяснява ми, че бил с жена си, понеже се били ,,разбрали”, докато порасне детето и само заради него се е оженил, както и по тази причина си и търси нещо странично, предполагам. Влиза по различно време с придружителката му във входа и в асансьора на блока, където има апартамент, като се оглежда по 100 пъти дали не го гледа някой. Говори пълни лъжи. Едва ли не жена му сама е забременяла, малко да порасне детето и се развежда, нямал никакви отношения с нея, чак и ревнува любовниците си. Имам и чатове с него... Човекът се прибира при жена си, ама иначе пише „да не излизаш с друг, ревнувам, само ти си” – пише дама, пожелала анонимност. Тя действително ни предостави чатове с лидера на „Меч”.

Припомняме, че бившият спортен министър сключи изненадващо брак с брюнетката Мирела Желязкова през септември 2023 г. Мирела е 14 години по млада от политика и е бивша негова подчинена от времето, в което той властваше в Министерството на спорта в кабинета на Кирил Петков. Двамата се залюбиха няколко месеца преди венчавката, а на сватбата булката вече беше бременна от прясно разведения тогава Радостин Василев. Лидерът на „Меч” се раздели по съдебен път с първата си жена, полицайката Нина, след 15-годишен брак през февруари 2022 г. От нея Руди има син, който е вече на 13 години.

„Момичета, моля ви, не си губете времето изобщо този и не се нанизвайте на „меча му”. Само бактерии разнася този. Зарази моя приятелка с букет от полови болести, като и на нея разказва същите истории, че не спи с жена си и че е само с моята приятелка. Бягайте от този бацил!”, пише друга млада дама.