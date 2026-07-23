Близки до Гущеров в шок: Как Светлана успя да изведе четирите му деца извън граница?!

Светлана Василева изненадващо стегна куфарите и отведе четирите си деца на продължителна морска ваканция в Гърция заедно с най-близката си приятелка Златка Райкова и нейните наследници. Двете блондинки са се настанили в кокетна къща с просторен двор и басейн, която според светските хроникьори са наели за целия летен сезон.

Зад безгрижните кадри обаче изниква далеч по-пикантен въпрос: как Светлана е успяла да изведе четирите деца на Християн Гущеров извън България, след като отношенията между съпрузите са повече от войнствени?

Близки до бизнесмена останаха силно изненадани от новината, че децата му вече са в Гърция. Пред Intrigi.bg те коментираха, че познават отлично Християн и отношението му към наследниците му и не вярват доброволно да е подписал разрешение Светлана да ги отведе зад граница за толкова дълъг период.

Самият Гущеров неведнъж е демонстрирал, че няма намерение да улеснява все още законната си съпруга. Бракоразводната им сага се точи от началото на 2025 г., а двамата си размениха тежки обвинения за изневери, пари, издръжка и достъпа до децата. Само преди седмици Християн отново заяви, че никога няма да прости на Светлана и категорично отхвърли възможността за помирение.

Затова в обкръжението му допускат, че Василева може да се е възползвала от своеобразната шенгенска „вратичка“. След отпадането на сухопътния граничен контрол между България и Гърция по граничните пунктове вече няма постоянни проверки и на практика няма кой автоматично да поиска нотариално завереното съгласие на отсъстващия родител.

Това обаче не означава, че разрешението на бащата е станало излишно. Официалното разяснение на МВнР гласи, че влизането на България в Шенген не отменя законовия принцип дете да напуска страната със съгласието и на двамата родители. С други думи – декларацията може и да не бъде проверена на границата, но това не дава автоматично право единият родител да изведе децата без знанието на другия.

Разбира се, съществуват и други възможни обяснения, макар версията двамата временно да са заровили томахавките в името на децата, да е малко вероятна.