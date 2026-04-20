Богдана Карадочева се моли: Дай Боже, България да се вдигне

Дай Боже, България да се вдигне и всичко да се случи за най-доброто на хората. Аз винаги гласувам. Това трябва да направи всеки българин – да излезе и да се разходи до урните. Задължително е и млади, и стари да пуснат своя вот, за да имаме тази България, за която мечтаем, а не само да мрънкаме.“

Това каза за „България Днес“ легендата на българската естрада Богдана Карадочева.

„Вижте ги унгарците какъв пример за демокрация ни дадоха! Избирателната им активност на тези избори стигна до 79%, защото ги интересува какво става в държавата им и всеки активно участва в посоката, по която искат да поеме Унгария!“, отсече още изпълнителката на песента „Остаряваме бавно“.

Богдана се надява до последно, че на парламентарните избори и у нас активността ще е много висока и няма да останат българи безучастни по домовете си. „Някой трябва да поеме отговорността за страната. И кой, ако не ние – хората?“, казва още певицата.

Карадочева винаги е подчертавала важността на гласуването и е изразявала подкрепа за демократичните ценности и десните политически сили в България. Изпълнителката често критикува липсата на разум в политиката и призовава за повече „рицарство“ и елегантност в дебатите, като същевременно осъжда политическата апатия.

Певицата ясно изразява подкрепата си за проф. Вили Лилков и неговата формация („Синя София“, по-късно част от „Синя България“). Карадочева го припознава като истинския десен представител заради неговата последователност и почтеност.

За Богдана Карадочева изборът винаги е свързан с паметта за жертвите на комунизма. Нейният баща е бил политически затворник, което определя отказа ѝ да подкрепя кандидати с корени в бившата Държавна сигурност.

В момента певицата продължава да твори и създава нови песни. Една от любимите ѝ е „Жена съм аз, преминала през всичко“. „Това е един от най-новите ми хитове, създаден по текст на Маргарита Петкова. Много я обичам“, казва Богдана.

Песента се превърна в изповедна и силна творба, която събра хиляди гледания в социалните мрежи малко след премиерата си.