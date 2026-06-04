СКАНДАЛ разтресе конкурса! Киркоров: Аз спечелих „Евровизия“, Дара: Не е вярно!

Дара отвърна на скандалните твърдения на Филип Киркоров, че той спечелил „Евровизия“ за България, а никой не му благодарил.

Филип Киркоров разказа в социалните си мрежи, че миналата година Катя и Здравко от „Ритон“ го завели при тогавашния шеф на БНТ Емил Кошлуков. Последният разказал, че обществената телевизия не участва в конкурса, защото нямала пари. Тогава Киркоров казал, че той ще се заеме и ще намери спонсори. Така и сторил. Намерил инвеститор.

„Благодарение на мен България се върна на „Евровизия“. Морално съм удовлетворен, че спечелих този конкурс“, разказва той. По думите му основаната от него компания Dream Team подготвила Дара и написала песента.

„Благодаря никой не ми е казал. А и не очаквам благодарност от никого, правя го за доброто дело“, твърди Киркоров. Той го направил в памет на баща си, който мечтаел България да спечели „Евровизия“, но не доживял.

Киркоров твърди, че нарочно не съобщава кой е инвеститорът.

„Ако не бяхме аз, Катя и Кошлуков, тази победа нямаше да я има“, отсича звездата.

В същото време самата Дара написа в коментар под съобщението на Киркоров в Инстаграм:

„С цялото ми уважение, „Бангаранга“ е написана през 2023 година на @sofiasongwritingcamp. Благодаря за менталната подкрепа, но целият успех се дължи на: @virginiarecords @monoirofficial @annejudithdsignmusic @dimitriskontopoulos @sofiasongwritingcamp @iliaskokotos @bnt.bg_ @fredrik_benke_rydman @keishamalaika.

Както и преди е заявявала, песента е измислена на този кампус за писане на музика.

А самият Киркоров си пусна визия като Троянски кон, защото така го оприличавали от европейската преса за тази „Евровизия“.

Здравко от „Ритон“ преди време също каза, че Киркоров имал основна роля, като осъществил връзка с професионалисти, които помогнали на Дара за крайния резултат.