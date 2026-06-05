Карен се предава доброволно във Франция, Златка отива с него

Карен Хачатрян се предава доброволно във Франция, а половинката му, Русата Златка, ще го навести на Ривиерата заедно с децата! След близо 8 месеца протакане арменецът сам пожела да бъде предаден на властите в Марсилия, които разследват престъпна група за манипулиране на резултати от спортни срещи. Пред "България Днес" самият Карен разказа, че се е навил да отиде и да оправи проблемите си с правосъдието. За целта е наел две вили на Френската ривиера, където да отседне семейството му.

"Злати и децата също ще дойдат", призна обвиненият бивш тенисист. Очаква се компания да му правят освен жената и малчуганите също така и баща му Арам и брат му Юри.

След акцията Златка коментира, че уважава личното пространство на мъжа си

Юри също беше погнат с Карен, но вече поиска доброволно да пътува и е бил разпитан от прокурорите на Лазурния бряг. Заради съдействието французите са го пуснали срещу най-леката мярка подписка, съобщи адвокат Любомир Таков. След броени дни Юри Хачатрян го чака още един разпит. Свободното си време уплътнява с участие в падел турнир, където е успял да се картотекира.

Тъй като разбира, че разследващите в Марсилия не са толкова страшни, натам се запътва и Карен.

"Убеден съм в своята невинност и смятам да я докажа пред френските власти", категоричен е мъжът на Златка Райкова. Той има няколко обвинения на сметката си, сред които мошеничество, измама, участие в организирана престъпна група, манипулиране на спортни събития, укриване на имущество и утежнено изпиране на пари.

Карен Хачатрян си пусна снимка от зала на Темида

Заповедта за ареста му е издадена през септември м.г., а в средата на октомври беше закопчан от ГДБОП. По думите му при акцията антимафиотите не са намерили нищо в жилището му в затворен комплекс в София - нито пари, нито електронни устройства. Така няколко седмици по-късно той беше пуснат срещу 5 хил. лв. парична гаранция.

От ноември се точи процедурата по предаването му. Няколко заседания се отлагаха поради ангажименти на адвокати или липса на преводач. От март случаят цикли поради поискан отвод на прокурора Тодор Тодоров заради отправени реплики по адрес на съдебния състав.

Затова защитата смята, че в България процедурата се е забавила, а и не може да се разчита изцяло на безпристрастни магистрати. С предаването се очаква във Франция съдбата на арменеца да се реши от обективни разследващи.

"Процедурата се забави заради вашето искане за отвод", припомни съдия Петя Крънчева. Карен и адвокатът му изтъкнаха, че се отказват от смяната на обвинителя.

Решението на Карен за доброволното му предаване изненада магистратите. Оказа се, че те няма как да се произнесат по него, тъй като съдебният състав е с нов член. Една от тримата съдии е излязла в болничен и е била заменена. Но по закон съдебният състав е несменяем от началото до края. Единият вариант пред Темида беше всичко да започне отначало. Служителите й избраха другия - да се изчака месец до връщането на младшата съдийка. С нея ще трябва да се произнесат първо за отвода на прокурора, преди да кажат дали одобряват пътуването на обвинения арменец.

Братът Юри (вдясно) и бащата Арам също ще правят компания н Карен на Лазурния бряг Снимка: Юлиян САВЧЕВ

По разследването за черното тото бяха обвинени общо четирима българи - Карен и Юри Хачатрян, Дилян Янев и Анжел Янев. Последните двама също вече бяха в Марсилия и дадоха своите обяснения.

Според запознати не е изключено по случая да има още обвиняеми. Първоначално бяха закопчани 14 души от Франция, България, Испания и Румъния, сред които четирима професионални тенисисти. Разкрити са нередовни залагания на турнири в Европа, Северна Америка, Централна Америка и Африка.

Френските заподозрени са създали измамни акаунти на играчи при международни оператори на залози, като използвали мулета, за да правят залози на предварително определени резултати. Манипулираните резултати са били предварително координирани с корумпирани спортисти, което е позволило на операцията да измамва букмейкърите с големи печалби. Те се изчисляват на над 800 хил. евро, разкриват криминалистите.

Редица медии определиха случая като световен скандал. Особено след разкритията, че играчи са губили нарочно тенис срещите си в името на печалбата.

Случаят стигна до Европа

Процедурата по екстрадициите на българите зацикли за кратко заради отправено от родните съдии преюдициално запитване до европейските им колеги от Съда на ЕС в Люксембург. То е във връзка с настояване на защитата обвиняемите да бъдат съдени в България, тъй като част от престъпленията, ако има извършени такива, са станали на наша територия. В решението се отговаря витиевато - че трябва да се преценява в зависимост от позицията на съдебния орган, събрал повечето доказателства.