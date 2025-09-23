Последни
БОМБА: Как фолк певицата Камелия се сдоби с второ дете?

Каролина Церовска
3458

Фолк певицата Камелия стана майка за втори път, изненадващо за всички нейни фенове. Навръх празника на България 22 септември изпълнителката публикува снимка с дъщеричката си на име Касия.

„Днес на този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те“, написа Камелия.

Безспорно, певицата не е била бременна и не е споделяла публично, че планира второ дете. Първородният й син Баян се роди през 2023 г. И едва тази година певицата разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Самата тя дълги години има репродуктивни проблеми и не може да износи бебе.

Предполага се, че Касия е родена по същия начин, макар че не липсват и версии за осиновяване, пише Intrigi.bg.

„С Цветин искахме да осиновим дете, като предприехме нужните стъпки за това. В програмата сме. Не ни се обадиха, въпреки че имат нужните условия, интелигентността, възпитанието и възможностите да сме родители. За жалост, не ни избраха“, възмутена бе фолк певицата в интервю пред бТВ преди време.

Твърде е възможно двамата родители в крайна сметка да са били избрани за осиновители и Касия да е не е тяхно биологично дете. Подобни версии плъзнаха из интернет още вчера след публикуването на снимка с бебето, което според потребители не е с размерите на новородено, а е на няколко месеца.

 

17.05.1976г.

преди 1 час

Това вече го четоме у Днес Бг. Тая Надежда Дойчева е с високо самочувствие. Нема да забравим кога първио път си говориме на 0888673067. Беше у началото на 2019г. Милена Велба.

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

А как Грозната Мангалка бони навремето си направи ринопластика на нейнио Грозен и Увиснал Нос. Типично циганска черта.

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

!! Риши Сунак !! Използвайте гугъл. Много снимки. Типичен индийски мангал. До полуда е Грозен.

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

!! Риши Сунак !! Използвайте гугъл. Много снимки. Типичен индийски мангал. Грозен до Полуда.

Коментирай

Браво

преди 19 минути

Да сте живи и здрави цялото семейство!

Коментирай

н. дойчева

преди 17 минути

Да. Само здраве и живот за Хубавицата надежда дойчева. Зъл Хакер мислиш се за големата работа.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 16 минути

Да. Само здраве и живот за Хубавицата надежда дойчева. Зъл Хакер мислиш се за големата работа.

Коментирай

