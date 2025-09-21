БОМБА! Светлана Гущерова спи с женен зам.-министър от сегашното правителство

Светлана Гущерова даде поредното си интервю, където за пореден път наговори неща, различни от предишните й версии. Блондинката сама си противоречи. Пред Венета Райкова плеймейтката призна, че има издадена ограничителна заповед срещу бившият й съпруг да я доближава, както и децата им. Тя говори за него през цялото интервю с огромна благодарност и суперлативи, като заяви, че той я е носил на ръце, както и близките й, а в замяна тя си извадила ограничителна заповед за нея и децата.

До рестрикцията се стигнало, защото Християн Гущеров публикувал снимки на децата без нейно съгласие. Някой вярва ли й? В България ограничителни заповеди се вадят срещу доказани физическо насилие или заплахи и психически тормоз. Никой не ограничава бащата да се вижда с децата си само защото е качил снимки на наследниците си в социалните мрежи.

Разбира се, Гущерова продължава да отрича бившият й любим да й е посягал, каквато информация има „Уикенд”. Поне засега това е версията й, след някой месец може и да я промени. Както е известно, кльощавата блондинка често си променя твърденията и истината, в която уж се кълне. Тя обаче добави, че постоянното му звънене за нея станало психически тормоз. В момента тя живее в под наем в къща в Правец, заедно с майка си и децата, като от февруари се издържа сама с каквито начини намери. Според някои Светлана обикаля луксозните ресторанти в София на лов за богати мъже. Казват, че усилията й често се отблагодаряват и в мрежите й са попаднали няколко състоятелни господа, които обаче не търсели сериозна връзка, а мимолетно забавление, за което си плащали. Според източници на „Уикенд”, от няколко месеца Гущерова се среща и със зам.-министър от настоящото правителство. Конспиративното им общуване ставало в стая в хотел „Рила”, която предварително била наемана от многодетната майка. Редакцията на този етап няма да оповести името му, тъй като господина е семеен и поне публично се радва на стабилен брак.

Само преди два месеца блондинката беше дала показания срещу Гущеров, с които твърдеше, че той я е удрял и заплашвал. Прокуратурата се задейства, а малко по-късно Светлана официално оттегли показанията срещу съпруга си. „Не ме е бил, нито ме е заплашвал. Бях афектирана, защото се скарахме. Нищо не е ставало”, коментирала тя пред разследващите органи. По време на разпитите Гущерова признала, че е преувеличила фактите в момент на силен афект и е заявила, че скандалът с Христиан я е накарал да търси ограничителна заповед, но впоследствие осъзнала, че е реагирала прибързано. Според Наказателния кодекс подаването на фалшив сигнал за престъпление също е наказуемо деяние, но обвинение не й е повдигнато.