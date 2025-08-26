БОМБА В ЧАЛГАТА! Емрах се ожени изненадващо (СНИМКИ)

Младият попфолк изпълнител Емрах, най-малкият син в музикалната фамилия Стораро, официално се ожени.

Тази щастлива новина бе споделена от самия него в социалните мрежи.

В публикуваните кадри се вижда влюбената щастлива двойка, тъкмо след церемонията. Емрах носи официален костюм, а неговата млада булка е в пищна, нетрадиционна зелена рокля.

Емрах сподели и серия от снимки в луксозната кола, с която е стигнал до пищната сватба, а около него, разбира се, се виждат Тони и Фики Стораро.

Новината дойде като гръм от ясно небе в попфолк средите, тъй като той дори не бе споделил, че се е сгодил или че планира сватба.

Техни приятели качиха и снимки от самата церемония, от която все още не сме видели почти нищо.

По-късно плъзна и видео, на което Тони Стораро пее по време на първия им брачен танц. Във видеото булката вече е пременена с друга рокля, което отново индикира колко точно пищна е била сватбата им.