Братът на Ружа Игнатова: Щом издирват сестра ми, значи тя е жива!

"Щом продължават да издирват сестра ми Ружа и случаят не е затворен, значи тя не е убита." Това каза тези дни в подкаста си в ютуб Константин Игнатов. Братът на изчезналата Криптокралица не за първи път намеква, че сестра му може да е жива.

Игнатов внимателно е изгледал сериала "Вземи пяариет и бягай", посветен на знаменитата му кака, където, макар и под измислени имена, се разказва историята на Ружа и близките й.

Игнатов е категоричен, че сериите са доста далеч от действителността, а "единственото общо на героинята в сериала "Вземи парите и бягай" със сестра ми Ружа е, че главната героиня е малко пълничка и с тъмна коса като нея".

"Не е сменено обаче само моето име. Съпругът на сестра ми също се казва другояче, хората около нея - и те... Защо? За да могат да ги направят по-гадни, по-драматични, по-интересни", изтъква втората причина освен съдебните дела за "прекръстването" на реалните персонажи в лентата братът на Криптокралицата.

"Най-важното в сериала за сестра ми е, че показва какво мисли, какво чувства, какво я движи. Монолози, философии, вътрешен свят... Само че това е измислено. Никой от режисьорите не е сядал с нея, значи, това не е документ, а сценарий. Всичко е версия", казва още Игнатов.

Най-неприятното за него е как са представени родителите им във филма.

"Като някакви прости хора, без образование, почти като пародия на източноевропейци. Като че ли са слезли от дървото вчера. А реалността е коренно различна. Баща ни, Бог да го прости, беше дипломиран инженер. Майка ми - учителка. Образовани, стойностни хора, които са се трудили с пот на челото, за да имат децата им бъдеще", възмущава се братът на най-издирваната жена на планетата.

Константин Игнатов добавя, че в Германия сериалът се възприема "като приказка", като изрежда и причините за това.

"Защото няма нови факти. Има интерес, има пазар, но когато няма нова истина, се създава друга. По-драматична и по-продаваема. Говорил съм в последните години с хора, които въртят такива продукти - английски подкасти, български ютуб канали, немски документални екипи... И знаете ли какво ми казаха всички до един? "Има доста публични факти, но всичко друго си дописваме сами." Защо? Защото имат пълната свобода. Ружа, ако е още жива, никога няма да се появи, да каже: "Това не е вярно", няма да опровергае. Значи, каквото и да покажат, няма кой да каже: "Ей, хора, това е глупост!". И така се прави една евтина гротеска и се продава за реалност", подчертава Игнатов.

За брата на създателката на пирамидата "OneCoin" обаче "черешката на тортата" е финалът на сериала.

"Там един китайски мафиот просто я убива. Добре де, ако това беше истина, защо има разследвания? Защо институциите по света продължават да търсят информация? Защо няма затворен случай? Отговорът е прост: защото реалността не работи така. Там, където реалността още пита, става въпрос не за истина, а за измислица", сигурен е Константин Игнатов.