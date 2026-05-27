Тафкова пусна огнен тийзър и мрежата избухна: Готви се нещо БРУТАЛНО

Огън. Вода. Мокра рокля, прилепнала по тялото ѝ. И поглед, който подсказва само едно – Венцислава Тафкова няма да пусне просто поредната песен.

Мис България 2020 буквално подпали социалните мрежи с първия тийзър към новото си парче „Малък си за мен“, а кадрите изглеждат като сцена от скъпа международна продукция, пише Intrigi.bg.

Само за секунди пловдивската амбиция успя да вдигне градуса с визия, в която лежи във вода пред огромна огнена стена, докато около нея всичко гори. В друг от кадрите Тафкова изплува мокра от водата с още по-провокативно излъчване, а феновете вече коментират, че това вероятно ще е най-мащабният ѝ проект досега.

И ако заглавието „Малък си за мен“ звучи като директен шамар към нечие мъжко самочувствие, то феновете веднага направиха и друга връзка – още в дебютния си хит „Совалката“ Тафкова пееше: „Малката, малката качва те на совалката, бягай да поплачеш пак на мама“.

Точно „Совалката“ се превърна в първия сериозен удар на Венцислава в музиката и за кратко време натрупа солиден интерес онлайн, а сега по всичко личи, че певицата е готова да вдигне летвата още по-високо.

Любопитното е, че тийзърът идва само дни след шумния интерес около AI филма „Легендата за Армира“, където Тафкова не само играе главната роля, но стои и зад проекта като продуцент. По всичко личи, че пловдивската гърла постепенно започва да гони все по-голям мащаб и в музикалните си проекти, и в шоубизнеса.

Засега Венцислава пази в тайна датата на премиерата и останалата част от видеото. Но ако съдим по огнения тийзър… бомбата тепърва предстои да избухне.