Всички говорят за Иво Димчев, а новото му шоу обещава пълен хаос в София

Само 6 дни след големия си концерт на сцената на Античния театър в Пловдив Иво Димчев се завръща пред софийската публика с нова порция любопитно шоу.

Познат с многостранно развитите си таланти в различните изкуства, този път ексцентричният артист ще представи интерактивния музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique. Събитието е на 16 юни на Vidas Art Arena. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station и стартират на цени от 22 евро.

Провокация

Иво Димчев е много неща – и режисьор, и хореограф, визуален артист, певец, автор на текстове и LGBTQ активист от България. Творчеството му е радикална и колоритна смесица между пърформанс, танц, театър, музика, изобразително изкуство. Създател е на повече от 40 пърформанса, показвани на световната сцена, носител е на множество международни награди за танц и театър и освен това е автор на повече от 100 песни, събрани в книгата му Songbook.

Този път българският артист Иво Димчев ще представи интерактивния си музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique. Вдъхновен от музиката на Йохан Щраус-син, представлението включва 10 „лечебни“ песни и хореографии, създадени с мисълта да подобрят психо-физическото състояние на публиката. Чрез теми като любов към себе си, сексуална автономия и емоционално освобождаване, Di/Strauss Technique превръща зрителите в общност, участваща в ритуал на радост, хумор и свобода.

Още с влизането си публиката получава специални торбички с реквизит - ленти, ветрила, златни помпони и напитки, които постепенно превръщат зрителите в активни изпълнители. Всеки участник пее, танцува и се включва в колективна хореография, водена от Димчев с характерната му смесица от провокация, нежност, абсурден хумор и прецизност.

Кич

Спектакълът съчетава комедия, оперетен кич, camp естетика, пънк и хорово пеене. Между Щраус, поп ритуал и терапевтична пародия, Di/Strauss Technique предлага не просто представление, а преживяване - освобождаващо, смешно, телесно и заразително. Проектът е създаден в контекста на Wiener Festwochen / Free Republic of Vienna и вече е представян или включван в програмите на значими международни сцени и фестивали като Wiener Festwochen във Виена, Antistatic Festival в София, Smells Like Circus / VIERNULVIER в Гент, Theater der Welt в Германия и BASE Milano / Hello Darkness в Милано. Zürcher Theater Spektakel в Цюрих, Berlin Art Week / HAU Hebbel am Ufer в Берлин, Doclisboa в Лисабон и La MaMa Experimental Theatre Club в Ню Йорк.

Не е изненадваща тази инициатива на Иво Димчев, след като той е познат със своята широкоскроеност и доброта, изразявани не само чрез изкуството му, но и чрез действията му като куиър активист. По време на пандемията, когато концертните зали пустееха, той буквално влезе в домовете на хората с неповторимите си участия и лични усилия доказа безкомпромисното си отношение към хората и изкуството.

Театър

Ако смятате, че знаете какво е концерт, Иво Димчев ще ви разубеди, и то на живо. На 10 юни, той ще стъпи за първи път на сцената на Античния театър в Пловдив за „Една вечер с Иво Димчев“ и неговия бенд. Певец, хореограф, визуален художник, пърформър, куиър активист - и в момента участник в риалити шоу. Онзи Иво Димчев. И на едно от най-красивите места за концерт на Балканите – Античния театър в Пловдив. Над 40 сценични произведения, над 100 оригинални песни и кариера, представяна на три континента. Профил в The New Yorker. Резиденция в La MaMa Theatre в Ню Йорк. Димчев е артистът, за когото категориите не важат, а това, което прави на сцената, е едновременно концерт, изповед, ритуал и провокация. Музиката се смесва с движение, с неговия образ, с неговото тяло. Публиката влиза на концерт, но излиза от нещо друго, а този път е още по-интересно, защото локацията е Античният театър и е специално място, което Димчев заслужава напълно. За феновете му, както тези, които го следят от години, така и тези, които го откриха тази пролет пред телевизора - това шоу ще бъде различно от всичко, което са гледали досега. Димчев прави цял пърформанс на сцената, като смесва музиката, с визуални ефекти и танци. Представленията му често размиват границата между концерт и изповед, между спектакъл и близост и докато публиката разбере какво се случва, вече е вътре. За новата му публика - добре дошли в истинския Иво Димчев. По-голям, по-дълбок и по-неудържим от всичко, което сте виждали досега. Античният театър не е случаен избор - това е сцена, която помни векове и тя е точно правилното място за артист, когото нито един екран не побира напълно.