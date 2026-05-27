Жанет е новото бижу в културизма (Снимки)

Два пъти абсолютна шампионка и общо 5 златни медала в бодибилдинга само за месец. С тази изумителна равносметка 22-годишната Жанет Гаджева за кратко време се превърна в най-голямото бижу на културизма.

"Започнах на майтап с идеята как ще изглеждам и как ще ми се отрази. По най-лекия и здравословен начин. Около 4 месеца отне от началото - което бе веднага след Нова година, до стъпване на сцената и първото злато. Преди това 3-4 години ходех на фитнес по-скоро хаотично, като дори не бях правила кардио", споделя пред "България Днес" шампионката.

Победата й отива

На първото си участие Жанет завоюва бронзов медал. След това идва надпреварата за следваща федерация по бодибилдинг, където третокурсничката в УНСС става абсолютна шампионка с два златни медала в категориите и за девойки и жени.

Само след броени дни се явява и на трето състезание за още една федерация. Този път в Пловдив на 25 април, където печели 1-во, 2-ро и 3-то място в три отделни категории. Първа е в джуниър - до 24-годишните. Второто място е в категория, в която всички претендентки могат да излязат без значение на години и височина. А третото е при жените над 24 години.

Гушка поредната купа

Заедно с Кати Ермакова, която също прави отлична кариера в бодибилдинга

След това Гаджева стъпва отново на сцената на ново състезание. Тук Жанет отвява всички конкурентки и при девойките, и при жените, грабвайки два златни медала и ставайки за втори път абсолютна шампионка.

Всичко това 22-годишната студентка по специалността "Търговия и продажби" печели през април и май, обръщайки светлините на прожекторите към себе си и грабвайки вниманието на наши и чужди специалисти в културизма.

Жанет е в отлична форма

И занапред спортистката, която е родом от Ихтиман, иска да се занимава с бодибилдинг, като е твърде вероятно да стане персонален треньор.

"Оказва се много скъпо хоби. Само банският струва 450 евро. Държах да си е мой, за да се чувствам добре. Иначе може и употребяван да се вземе. Обувките са от порядъка на 100-150 евро, колкото излиза грим и прическа", разкрива Жанет, но това далеч не може да я спре да продължи да жъне победи и да покорява нови върхове.