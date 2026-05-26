Мацка с 5 операции на бюста, масажистка и балерина напират за Мис Силикон

Кандидатките за юбилейното издание на „Мис Силикон“ тази година се оказаха по-колоритни и провокативни от всякога.

Кастингът стартира преди броени дни, а организаторите вече са затрупани с желаещи да се борят за короната в най-скандалния роден конкурс.

Сред първите записали се има истински силиконови сензации. Най-коментирана засега е 40-годишна масажистка от София, която впечатлява с гръдна обиколка от 103 сантиметра, операция на дупето и корекция на носа. Брюнетката изобщо не крие слабостта си към естетичните интервенции и признава, че обича да бъде център на внимание. Освен това тя е майка на едно момче на 19 години и дъщеря на 17.

Скандал

Сериозен интерес предизвиква и брюнетка, преминала през цели пет операции на бюста. Сексапилната кандидатка три пъти е уголемявала гърдите си и два пъти е намалявала размера им, докато открие „идеалната визия“. Според организаторите подобен случай досега не е имало в историята на конкурса. Сред желаещите да участват има и по-нестандартни дами. Бивша класическа балерина, която днес се занимава с хореография и модерен балет, също влиза в битката за титлата. Макар да изглежда по-елегантна и обрана от останалите претендентки, именно комбинацията между сценично присъствие и перфектна фигура я прави една от фаворитките още преди началото на конкурса.

Интрига

В надпреварата се включва и популярна телевизионна звезда, чието име засега организаторите пазят в тайна, за да поддържат напрежението около кастинга. Именно появата ѝ се очаква да вдигне още повече интереса към шоуто. Тази година мотото е „Мис Силикон – забранено за лица под 18“, а идеята е кастингите да се излъчват онлайн. Фенове ще могат да дават задачи на кандидатките и да решават кои красавици заслужават място на финала. Голямото шоу ще бъде в София и обещава много блясък, провокации и силиконов разкош.