Бременна ли е Ейса? Майката на Гришо пита от Хасково: „Ще ставам ли баба?” (Снимка)

Ще става ли баща Григор Димитров? Това е основният въпрос, който вече цяла седмица се обсъжда в тениса. Загадката се появи по-рано този месец, след като приятелката му Ейса Гонсалес си пусна снимка, докато беше заедно с Гришо в Австралия. От кадъра се вижда, че коремчето на мексиканската актриса и певица се е издуло подозрително, като на бременна жена между втория и третия месец.

Гришо и Ейса посрещнаха новата 2026 г. в Сидни, Австралия. Покрай празниците хасковлията се подготвяше за турнирите в Бризбейн и Мелбърн, а мексиканката го снимаше с фотоапарат от трибуните. Само че световните издания за тенис публикуваха и снимка на самата Ейса, докато щрака с обектива. На кадрите се вижда, че

знойната Гонсалес вече е пуснала коремче,

каквото е характерно за началния стадий на бременност. А фигурата й е понаедряла в сравнение с преди. Талията се е разширила, краката също са се налели. Все признаци, че мексиканката вероятно чака дете. А дали е така, това само тя и Гришо си знаят...

Въпросът за задомяването на Григор Димитров и раждането на първото му дете отдавна вълнуват не само световния тенис, но и родния му град Хасково. „Уикенд” научи, че майка му Мария първоначално не обърнала голямо внимание на фигурата на поредната кандидатка за снаха. Само че на едно събиране около Ивановден с колежки учителки в Хасково, една от нейните приятелки нетактично я попитала:

„Миче, ти баба ли ще ставаш?”

И обърнала внимание на уголемения вече корем на Ейса Гонсалес от снимката в Бризбейн.

Свидетелка на случката разказа пред „Уикенд”, че майка му Мария първо останала като ударена с мокър парцал. Разгонила женската компания на две, на три, а след това взела лаптопа и разгледала внимателно снимките. Накрая звъннала на сина си, който обаче се намирал в Австралия и не й вдигнал, тъй като по това време спял. Чак по-късно се обадил. „Грише, баба ли ще ставам?”, попитала женицата от Хасково. Славният ни тенисист нещо го заусуквал. Не казал категорично „да”, но не казал и „не”...

Мама Мария веднага привикала баща му Димитър Господинов, показала снимката на Ейса с корема и му заповядала веднага да му се обади, за да говори с него по мъжки. От Хасково ошашканият бай Митко звъннал до Австралия, но получил същия отговор – да не разпитва за такива неща, да си гледа работа и толкова. Ако ще става дядо, ще става. Бащата пък си пожелал внук.

На Гришо му е крайно време да се задоми и да има дете – това се коментира след близките му в Хасково. Те

одобрявали напълно новата му изгора Елса,

за разлика от някои от предишните му любовници като Никол Шерцингер например, която смятали за „простакеса”. Смуглата хавайка беше едната от двете му по-продължителни връзки заедно с Мария Шарапова, която много се харесвала на родителите му. С рускинята обаче всичко приключи без време.

Последната Гришовица Ейса Гонсалес дойде след предишните му изгори като Мадалина Геня, Лолита Османова и Никол Шерцингер. Хасковлията афишира официално връзката им през пролетта на миналата година на турнира в Мадрид. Там мексиканката бе в компанията на своята колежка и приятелка Ева Лонгория. След като победи аржентинеца Николас Джари, Гришо отиде до местата на своя антураж, за да им благодари за подкрепата. Мексиканката не само прегърна Гришо, но и му лепна

целувка по бузата с думите: „Невероятно, бейби!”

При навеждането към нашия напращелият бюст на латиноската без малко да изскочи от дълбокото ѝ деколте. Интимните кадри между двамата веднага запалиха социалните мрежи. Тенис запалянковците за пореден път признаха Григор като експерт по тънката част и го похвалиха за новото завоевание на любовния фронт. Някои обаче не пропуснаха да посочат, че това съвсем не е натуралната хубост на новата Гришовица. Самата Ейса Гонсалес е признавала в интервюта за западни таблоиди, че е прибягнала до пластичната хирургия. Тя е родена на 30 януари 1990 г. и е по-голяма с година и три месеца от Гришо.

Историята от моминските ѝ години до пробива в Холивуд провокира мнозина да я наричат грозното патенце на Мексико. Като девойка Ейса е далеч по-невзрачна, с топчесто лице и голям нос. Независимо от това посещава елитни школи по актьорско майсторство. Първата ѝ изява е в ролята на Лола от младежката теленовела „Lola, érase una vez” (б.а. - „Лола, имало едно време”). По онова време в мексиканските кино среди ѝ внушават, че за по-сериозен пробив в този бизнес ѝ трябва по-гореща визия.

Така в началото на двайсетте си години тя е опряла до скалпела. По нейни признания - не заради медицински проблем, а

просто защото не се е харесвала в огледалото

Отделно няколко години наред е страдала от депресивно разстройство, след като още на 12 години губи своя баща, който загива на пътя в катастрофа с мотоциклет.

За да върне увереността си и стремежа към кино мечтите, Ейса Гонсалес се подлага на няколко козметични операции, които включват орязване на носа и основен тунинг на лицето и устните. По всеобщи мнения латино дивата не само не се е окепазила, но изглежда много по-изкусителна. Новата визия я изстрелва на върха на славата в родината ѝ Мексико. По-късно се мести в Щатите и скоро прави пробив в Холивуд, макар и в не толкова касови ленти. Стига се дотам, че режисьори дори я режат за роли, понеже била твърде секси. Твърди се, че само циците на мексиканката са истински. От това, което се вижда, Григор няма как да е недоволен.

Ейса Гонсалес тръби на всеослушание, че е жена само за един мъж. Думите ѝ обаче хич не се връзват с любовните ѝ похождения. Знае се, че

мексиканската актриса има няколко кратки връзки

с холивудски плейбои като Джейсън Момоа, Джош Дюамел и Тимъти Шаламе. За капак я изловиха да се целува с Лиъм Хемсуърт, само ден след като актьорът развали годежа си с певицата Майли Сайръс. Преди години слуховете дори я свързват с Кристиано Роналдо от времето му в „Реал” (Мадрид). Сегашната Гришовица обаче се прави на ударена и упорито отрича да е имала афера с мегазвездата на футбола.