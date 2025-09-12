Бягство от столицата: Деси Слава смени апартамента с къща в Пловдив

Певицата Деси Слава е новодомка. Освен че е заменила апартамента с къща, тя е променила и града и вече живее в Пловдив заедно с малкия си син Борис.

Момченцето, което е във втори клас, е записано в ново училище и семейството вече се е устроило в града под тепетата, където живеят още големият син на Деси със съпругата си и малката им дъщеричка, която носи името на звездната си баба.

Припомняме, че певицата разкри решението си да се завърне да живее в Пловдив по време на големия си концерт на Античния театър, който бе част от турнето ѝ под наслов „България в душата ми“. Това е и името на песен, която, по думите на Деси, се е родила „на един дъх“.

„Тя е за всички българи, които са далеч от родината, но пазят спомена за нея в душите и сърцата си... Вярвам, че България е духовен център за целия свят. Тук енергията е някак различна. Във времена на войни, кризи, полюсни мнения и разединение трябва да бъдем по-обединени от всякога! Българският народ е преминал през много трудности и именно нашата музика и традиции са успявали да съхранят духа ни и да пазят спомена за нашите велики дела... Когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път – да се завърне към корените си, там, където е мястото му, там, където е душата му!“, казва изпълнителката.

Тя лесно взема и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен. „Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие – къщичка, двор с цветя и далеч от големия градски шум“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата в предаването „На кафе“. Малкият ѝ син Борис също вече е привикнал към Пловдив и новото си училище. „Слава Богу, той не е чак толкова голям. Втори клас е тази година, беше вече на лятно училище, каза, че му харесва в Пловдив. Щастлив е и няма търпение да започне тренировки по футбол“, допълва Деси.

Тя обожава да прекарва време и с внучката си, като признава, че все още ѝ е странно обръщението „бабо“ заради факта, че има малко дете. Категорична е обаче, че няма нищо по-хубаво от това да гушнеш детето на своето дете и е щастлива, че това ѝ се е случило.

Големият ѝ син – Майки, тръгва по стъпките ѝ и вече освен млад татко е и певец. В края на юли младежът навърши 24 години и изненада всички с музикален дебют в дует с един от най-скандалните ни рапъри – Памецa. Парчето носи недвусмисленото заглавие „Тънката лайсна“ и вече събира интерес в мрежата.

Музикалният талант се предава на всяко поколение в семейството на Деси, а доказателство за това е и звездната ѝ леля – Мими Иванова. Че Деси, Мими и Развигор са рода, стана публично известно преди няколко месеца, а вече имат и няколко общи концертни участия.

Като дете Деси и сестрите ѝ живеят в родната къща на Мими в Хисаря. „Често се връщам към онези моменти, когато бях малко момиченце и се виждах с леля и калеко. Те означават много за мен. Много неща съм видяла и почерпила от тях. За първи път видях сцената, какво е да си звезда, от тях се научих да обичам музиката. За мен са вдъхновение“, откровена е Деси.

Мими пък признава, че никога не е чувала племенницата си да пее като малка. „Много малко време прекарвах в къщата. Тогава с Развигор постоянно пътувахме. И моята дъщеря беше там. Те често се обличаха с моите дрехи, обувките ми и правеха ревю като манекенки (смее се). Но не знаех, че Деси пее – явно се е притеснявала“, връща се назад в годините Иванова.

Тези „ревюта“ Деси пренася и в училище. „Когато станах 5–6 клас, нейните неща ми седяха перфектно. Майка ми ме навличаше с едни вълнени пуловери и чорапогащи, а аз в чантата за училище натъпквах жоржети, коприни, бляскави дрехи. Учителите ме гледаха много странно. Имаше една учителка по френски, която беше много елегантна и си мисля, че малко ми завиждаше за облеклата. Имитирала съм и Майкъл Джексън с дрехи на леля“, разказва още с усмивка певицата.

Мими разбира от нейна братовчедка, че племенницата ѝ има страхотен глас. „Трябваше да се прави събитие в Хисаря и я питам: ‘Кой друг ще пее?’ – а тя ми вика: ‘Деси, тя пее много хубаво.’ Аз: ‘Как така пее?’, щях да падна направо. Когато я чух, просто замрях. Уникална е!“, казва Иванова.

Този прекрасен глас за малко да замлъкне, но операция в Турция в началото на лятото връща силата на Деси. „Знаете ли, много хора ме питат и им казвам името на лекаря не за да му правя реклама, а защото наистина е много добър. Много съм доволна от операцията. Гласът ми има още да се разгръща, но вече няма нищо общо с последните месеци преди интервенцията, когато изпитвах ужасни болки“, категорична е Деси Слава.

С нов глас и нови сили Деси продължава турнето си с още три концерта. На 23 октомври ще пее в Русе, на 3 ноември – в зала 1 на НДК, а на 7 ноември – във Варна. „Това е музиката, с която съм закърмена“, споделя певицата. Турнето ѝ тази година е изцяло с народна музика – голямата ѝ сила.

С усмивка тя загатва, че е подготвила още много изненади за феновете си през новата година, но към момента не разкрива подробности.