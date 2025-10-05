Чефо и Ванеса с общ пластичен хирург ШОК снимки

Любимците от риалити формата „Диви и красиви“ – Стефан Попов, по-известен като Чефо, и Ванеса, явно използват услугите на общ пластичен хирург, забеляза „Уикенд“. На публикувана снимка, на която двамата позират усмихнати с мотори и каски, не остава незабелязана поразителната прилика в носовете им.

И Чефо, и Ванеса не крият, че са се подложили на ринопластика. Разликата „преди и след“ е очевидна. Общият естетичен резултат подсказва, че вероятно и двамата са се доверили на един и същи специалист. Става въпрос за т.нар. „Дисни принцес нос“ в ринопластиката – изтънен, скъсен и с леко вирнат връх, като при блондинката върхът е вирнат повече от необходимото и изглежда така, сякаш всеки момент ще е ободе.

Чефо неведнъж е заявявал, че застава открито зад решението си да направи промяна във външността си, заявявайки, че ринопластиката му е помогнала както за самочувствието, така и за кариерното му развитие. Същото важи и за Ванеса – тя споделя с последователите си както мотивацията си за интервенцията, така и резултата, който според нея е впечатляващ, не на същото мнение са зрителите на „Диви и красиви“, които по време на целия формат се подиграваха на обонятелния й орган. Разбира се, това не е единствената корекция на суетната блондинка, която е само на 25 години, но вече има редица подобрения по лицето и тялото си – голям силиконов бюст, скули, устни и нос.

Преди корекцията носът на Чефо е бил доста по-голям и с няколко гърбици. След интервенцията вече е по-тънък, с чипа форма и без никакви гърбици. Наблюдателното око на „Уикенд” забеляза и изпънатото чело на актьора, който май има ботокс на веждите си и така е изгладил мимическите си бръчки. И Чефо, и Ванеса са много суетни и сигурно сутрин в тях се бият кой да стои повече време пред огледалото.