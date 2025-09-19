Чудодейни отвари, опасни операции и тънки талии сред БГ звездите

Десетки родни звезди се разделиха с наднорменото си тегло в последните няколко години. Печално известната панацея за отслабване зверският глад, започна да потъва все по-надолу в „рецептурника“, заменяна от чудодейни хранителни добавки и странни отвари.

Животът на пост и молитва, съчетан с интензивни натоварвания на тялото, изправиха мнозина пред риска от анемия и редица други заболявания, затова все повече популярни личности предпочитат да не правят експерименти със себе си. Особено се престара в гладуването Галена, която даже е стигала до припадък на сцената.

В последната една година хит номер едно за топене на излишните килца са хирургичните интервенции, при които се поставят т.нар. пръстени на стомаха, гарантиращи трайно поддържане на стройна фигура. До нея първа прибягна Николина Чакърдъкова, но за съжаление при БГ примата на народната песен се стигна до сериозни усложнения и чак до риск за живота й.

По-големи късметлии се оказаха актьорът и тв водещ Герасим Георгиев-Геро и телевизионерът Драгомир Драганов - Драго Чая. Двамата се вталиха драстично след операция в Турция за поставяне на стомашни пръстени. В момента са неузнаваеми, подобно на хитмейкъра, режисьор и бивш певец Люси Иларионов, който бе първият сред известните мъже у нас, легнал под хирургическия скалпел за стесняване на стомаха.

Като феноменално бе прието и рязкото заслабване на друго познато лице от малкия екран - Мариан Станков - Мон Дьо. Той обаче отрича да се е подлагал на стомашна операция. Разправя, че е разкарал голяма част от телесната си маса с „воля и упоритост“. Другите три фактора по думите му са „дисциплината, хранителният режим и тренировките“.

„Можете ли да повярвате, че свалих 40 кг? И не, не ми се разказа играта Направих го напълно осъзнато, без да мрънкам и да се оплаквам, без да обвинявам някой друг. Без да... какво обичат да казват, бе? Че нещо имали с хормоните, пък после не знам си какво било... Ми до папкането е! Не е до хормоните!“, категоричен е тв водещият.

Малцина могат да повярват, че поп звездата с една от най-изваяните фигури в съсловието - Мария Илиева, е трябвало да води жестока-борба с килограмите и да излезе победителка. Певицата по време на втората си бременност стигна шокиращите 100 кила! Изпълнителката била толкова ужасена от вида си, че дори престанала да се появява на публични места. След раждането на София отслабването се оказало истинска битка. „Страхувах се как ще сваля излишните кила и дали ще имам сили да се върна на сцената“, описва притесненията си Илиева.

С професионална помощ от диетолози, специален режим и серии процедури тя връща прекрасната си форма.

Ветеран в битката с излишните килограми безспорно е Рени. Певицата неведнъж е споделяла, че диетите не водят до траен резултат, поне при нея, и затова е лягала под ножа. Пробвала е най-разнообразни хранителни режими, но дори и да е постигала желания резултат, той никога не е бил траен. Появявал се ефектът йо-йо, с който отново си връщала стопените килца. Отчаяната Рени се подложила на първата липосукция през 2007 г. и благодарение на нея е отстранила немалко от масивната си осанка. През 2010 г. попфолк изпълнителката прибягва до второ изсмукване на тлъстините и резултатът бил минус 20 кила. На третата операция Рени се подложила след още четири години, но пак не успяла да падне под заветните 60 кила.

В момента обаче тя е със силно втален силует, като пази в тайна как го е постигнала.

Бизнес дамата Ваня Червенкова обаче обра точките преди няколко години със своята чудодейна диета. При този хранителен режим се топят най-вече мазнини, а те са леки, тоест хората не бива да се доверяват на кантара, а на дрехите си, поясни оживялата по чудо след изстреляния по нея картечен откос във Варна Червенкова. „Ако след две седмици дрехите са ви широки, значи диетата е успешна“, убедена е тя, като същевременно отрича непрекъснатия контрол на теглото. Според нея качването на домашното кантарче само може да стресира човек, вместо да го стимулира в поддържането на добра форма. Режимът на бизнесдамата силно напомня разделното хранене - 2 дни картофи, 2 дни пиле, 2 дни салати, 2 дни риба, 2 дни плодове и 2 дни кисело мляко. Всички тези продукти могат да се консумирате варени, печени и дори пържени, но само по 2 дни и без да се смесват. Диетата продължава 12 дни, но е добре да се повтори след една седмица почивка. На базата на диетата си Ваня Червенкова дори разработи собствена хранителна добавка.

Една емблематична телевизионерка - Мариана Векилска, също е претърпяла положителна физическа трансформация. Постигнала я е с режима на поп дивата Бионсе. Месеци наред бившата половинка на Симеон Колев пиеше само разреден с вода кленов сироп, изцеден лимон и щипка лют червен пипер. Напитката гарантира драстично смъкване на много килограми и изчистване на токсините в организма. Най-добри резултати обаче давала, съчетана а пълно гладуване. Попфолк идолът Азис пък е луд по биохраните. Костинбродският славей си ги поръчвал от чужбина. Начинът, по който приготвял храната си, също бил специален и имал за цел да запази всички витамини и минерали в продуктите. Преди време изпълнителят на „Хабиби“ си бе сложил гастрален пръстен, но при него това нямало ефект. Вечно благодарен е на Енджи Касабие, която го научила да се храни под режим - по малко, но често. Азис се старае да сяда на масата 5 пъти дневно, а денят му започва с кето филийка.